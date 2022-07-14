理想CEO開嗆網友：認為鋁好於鋼鐵「就把自家房子鋼筋全換成鋁」

▲理想汽車CEO李想。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車廠理想汽車的CEO李想13日針對「L9後下擺臂銀色塗層」開嗆網友，他說，「強烈建議那些認知上覺得鋁就一定好於鋼和鐵的網友們，把自己家房子的鋼筋主結構都拆掉，全部換成鋁的，絕對的安全又科學！」

▼李想開嗆網友。（圖／翻攝微博）



李想還說，這不是什麼偷換概念，而是要讓自己腦子裡想的、嘴巴上說的、行動上做的、真正做到的一致，從而知行合一，「一輛車什麼地方用鋁，什麼地方用鋼和鐵，不是拍腦袋、敲鍵盤決定的。」

李想更進一步解釋，在後大五連桿結構下，橫向擺臂的沖壓結構鋼板可以做到比鑄造鋁更好的強度和重量，「你可以去體驗一下所有的全尺寸SUV，看看懸架做的最好的幾個車型哪個在這個後橫向擺臂這個位置使用的是鋁。」

▼「L9後下擺臂銀色塗層」事件起源於一則網友的發問。（圖／翻攝微博）



「L9後下擺臂銀色塗層」事件起源於一則網友的發問，該名網友表示，「前兩天我聽朋友說理想L9啥都好，就差下單支持了，其實他已經付了訂金了，就是一直沒下定決心，因為他發現理想（L9）的懸架（具體是說的那個地方我記不清了，我對車子沒有啥研究）明明是鐵的，廠家非要把它表面塗成鋁合金的樣子，讓他覺得很不解。」

李想看見了網友的發問後親自留言回應，他說，「有人規定鑄鐵就必須用黑漆塗層，鑄鐵又不是黑色的。理想L9後五連桿的大橫向擺臂採用了貴的多的防腐塗層，防腐效果好200%以上，成本更高。防腐塗層的顏色就是銀色，我們也從沒說過他是鋁的，鋁又不是什麼高檔的東西。」

CEO親自回應網友的情況非常少見，也引起了大量討論，支持的網友說，「防腐材料本來就是銀色，很合理啊！」「人家又沒有虛假宣傳，從來沒說自己用的是鋁合金，這就是為了噴而噴。」

反對的網友則說，「這明明是兩件事，建築材料和車用材料，能是一回事嗎？」「建議把飛機上的鋁全部換成鋼，看看還飛不飛得起來！」