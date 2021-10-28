毫米波雷達缺貨　小鵬、理想汽車推出「先交車、後補裝」方案

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新能源車廠理想汽車、小鵬汽車因「毫米波雷達」缺貨，本月相繼推行「先交車、後補雷達」的方案。根據小鵬汽車的方案，預計明年3月底之後，才能分批補裝毫米波雷達。

根據《澎湃新聞》報導，許多小鵬汽車P5車款的車主都收到了來自小鵬汽車的訊息，要求他們選擇新的交車方案。這份P5交車的方案中指出，因毫米波雷達短缺，影響了車輛生產及交付的時間。

新的交付方案共包含兩種選擇，一種是等待提車，不要權益，按順序進行交付；另一種則為選擇軟件權益，簽訂補充協議，按順序進行交付，預計2022年3月31日分批啟動補裝雷達。

交付方案中也給出了補償方案，若車主選擇提車後補裝雷達的交付方案，將可獲贈XPLIOT 3.0／3.5輔助駕駛軟件。

一名車主表示，XPLIOT目前的定價是2.5萬元（人民幣），因此還是很划算的，「我下單的時候，XPILOT是半價，也就是說，選擇補裝方案的話，還是能省下1萬元。」

「毫米波雷達」是汽車主動安全領域中的核心零件，能夠在全天候場景下快速感知0至200公尺範圍內周邊環境物體距離、速度、方位角等信息。具有輔助駕駛功能的小鵬P5共搭載5個毫米波雷達。

不過，在交付方案中，小鵬汽車並未提及缺少雷達車型共缺少幾顆毫米波雷達，也沒有公佈其是否已經對缺少雷達車輛進行過安全驗證等。

相較之下，理想汽車的方案中，就明確地提及將本來有5個車載雷達的理想NEO減少至3個，預計今年12月至明年春節前補裝剩餘的2個毫米波雷達。

理想汽車的方案也同樣有給予補償，將贈送終身質保及相當於1千元的積分補償。同時，理想汽車也在方案中聲稱，公司已經完成了3雷達車行的安全測試。

一名汽車行業的分析師指出，根據機動車登記法規，新車在註冊登記時的車輛參數要與申報的參數一致，所以大多情況下，車企會直接申報減配車型，保證申報參數與交付參數一致。

該名分析師還說，在車載雷達方面，並沒有看到容缺辦理或相關政策出台，車企先交車後補配件的行為可能有一定法律風險。