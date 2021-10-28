　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

毫米波雷達缺貨　小鵬、理想汽車推出「先交車、後補裝」方案

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新能源車廠理想汽車、小鵬汽車因「毫米波雷達」缺貨，本月相繼推行「先交車、後補雷達」的方案。根據小鵬汽車的方案，預計明年3月底之後，才能分批補裝毫米波雷達。

根據《澎湃新聞》報導，許多小鵬汽車P5車款的車主都收到了來自小鵬汽車的訊息，要求他們選擇新的交車方案。這份P5交車的方案中指出，因毫米波雷達短缺，影響了車輛生產及交付的時間。

新的交付方案共包含兩種選擇，一種是等待提車，不要權益，按順序進行交付；另一種則為選擇軟件權益，簽訂補充協議，按順序進行交付，預計2022年3月31日分批啟動補裝雷達。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

交付方案中也給出了補償方案，若車主選擇提車後補裝雷達的交付方案，將可獲贈XPLIOT 3.0／3.5輔助駕駛軟件。

一名車主表示，XPLIOT目前的定價是2.5萬元（人民幣），因此還是很划算的，「我下單的時候，XPILOT是半價，也就是說，選擇補裝方案的話，還是能省下1萬元。」

「毫米波雷達」是汽車主動安全領域中的核心零件，能夠在全天候場景下快速感知0至200公尺範圍內周邊環境物體距離、速度、方位角等信息。具有輔助駕駛功能的小鵬P5共搭載5個毫米波雷達。

不過，在交付方案中，小鵬汽車並未提及缺少雷達車型共缺少幾顆毫米波雷達，也沒有公佈其是否已經對缺少雷達車輛進行過安全驗證等。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

相較之下，理想汽車的方案中，就明確地提及將本來有5個車載雷達的理想NEO減少至3個，預計今年12月至明年春節前補裝剩餘的2個毫米波雷達。

理想汽車的方案也同樣有給予補償，將贈送終身質保及相當於1千元的積分補償。同時，理想汽車也在方案中聲稱，公司已經完成了3雷達車行的安全測試。

一名汽車行業的分析師指出，根據機動車登記法規，新車在註冊登記時的車輛參數要與申報的參數一致，所以大多情況下，車企會直接申報減配車型，保證申報參數與交付參數一致。

該名分析師還說，在車載雷達方面，並沒有看到容缺辦理或相關政策出台，車企先交車後補配件的行為可能有一定法律風險。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
快訊／太空人轟垮勇士！世界大賽扳成1:1
今入夜「氣溫狂跌10°C」　這天起北台灣又迎雨
快訊／蘇貞昌裁示：11／2起KTV免戴口罩　八大逐步解封
加碼券神中1500元　5組強運號碼曝光
快訊／全國軍公教調薪4%　蘇貞昌正式拍板
男花百萬包養「爆乳俏護士」！　最後慘遭多人虐死
快訊／大眾運輸「飲食禁令」11／2起解除！　可脫口罩吃飯
新店男和妻吵架隨機捅死騎士　判賠1600萬
快訊／動滋券獎號出爐！　10組幸運兒爽獲500元
台中女打AZ後腳踝痛　住院21天離世
C300是他「吵來的」...家人苦湊135萬　害弟弟沒錢上大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

抨擊蔡英文「四個堅持」　孫亞夫：「法理台獨」將招來毀滅性打擊

風衣正妹M腿「當街三人行」！2男搶1女硬來太震撼　混戰影片瘋傳

美軍海洋測量船罕見現身東沙島周邊　2日內快速測繪海底地貌水文

25歲兒午夜殘殺單親媽「一路拖下樓焚燒」　住戶發現佝僂焦屍嚇死

毫米波雷達缺貨　小鵬、理想汽車推出「先交車、後補裝」方案

大陸今日本土感染23+11「涉及8省」　多地防控升級「景區關閉」

河南發現特大金礦礦體16個　黃金儲量31.55噸

5女學生吃鍋！借打火機慶生後「偷給小紙條」　老闆一看隔天衝醫院

接小孩放學前「先嫖個妓」　時間管理之父「一次叫2妹」多人運動

陸公布第三季「最缺工」職業　房地產經紀人跌出

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

抨擊蔡英文「四個堅持」　孫亞夫：「法理台獨」將招來毀滅性打擊

風衣正妹M腿「當街三人行」！2男搶1女硬來太震撼　混戰影片瘋傳

美軍海洋測量船罕見現身東沙島周邊　2日內快速測繪海底地貌水文

25歲兒午夜殘殺單親媽「一路拖下樓焚燒」　住戶發現佝僂焦屍嚇死

毫米波雷達缺貨　小鵬、理想汽車推出「先交車、後補裝」方案

大陸今日本土感染23+11「涉及8省」　多地防控升級「景區關閉」

河南發現特大金礦礦體16個　黃金儲量31.55噸

5女學生吃鍋！借打火機慶生後「偷給小紙條」　老闆一看隔天衝醫院

接小孩放學前「先嫖個妓」　時間管理之父「一次叫2妹」多人運動

陸公布第三季「最缺工」職業　房地產經紀人跌出

送貨司機3句不知道感動2千人　一台車連續發動一週忙翻仍挨罵

獨立堅毅期望自己成為父親的支柱　光華桂翊雅獲全國孝行楷模

「暮光女」香奈兒露肚裝上身　馬甲線炸裂吸睛

只差2小時！媽媽工作回家　目睹3幼孩屍體漂浮在家門口集水箱

桃園阿北想匯28萬投資｢代償卡債分紅｣　警一句話嚇醒他

北市28億疫苗採購買BNT、莫德納？　黃珊珊：是的已跟藥廠聯繫

苦苓／民進黨正在自作自受！

一度喊收攤！「嘉玲」帶回瑞豐夜市生機　空置率15%→5%

花660元就能吃到800元！名人堂花園飯店餐飲抵用券　5家餐廳隨你選

「城中城屍骨未寒」還辦街舞大賽　高雄藍議員開炮...學生氣炸洗板

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

人妻抓姦老公在健身女教練床上！他PO一張紙大逆轉

肉體教學皇帝房中術　古代女官服務完3下場曝

接小孩放學前跑去嫖妓　他竟還一次叫2妹

風衣正妹M腿當街三人行　2男搶1女硬來太震撼

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

《玻璃心》惹怒小粉紅 　陸官方回應

裸照逼女友簽性奴約　4男一起性侵

25歲兒午夜殘殺單親媽　一路拖下樓焚燒

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

嫌公車太慢　阿北菜籃車砸暈司機

陸今日本土感染23+11涉及8省　多地加碼防控

智齒痛吃消炎藥　女硬撐臉頰破洞

河南發現特大金礦礦體16個 黃金儲量31.55噸

更多熱門

相關新聞

大馬疫情致博世晶片8月底斷供 雷軍留言小鵬汽車老闆貼文：唉

大馬疫情致博世晶片8月底斷供 雷軍留言小鵬汽車老闆貼文：唉

馬來西亞是全球半導體供應鏈中封測生產重鎮和被動元件生產國，在疫情為緩解情況下，部分晶片廠相繼關廠。大陸小鵬汽車創辦人何小鵬17日轉發馬來西亞博世公司執行副總裁徐大全貼文時表示，「抽芯（晶）斷供供更苦，舉杯消愁愁更愁。」引出小米老闆雷軍一個字回應，「唉。」同時反映出全球缺晶問題持續惡化。

陸電動車產銷暴增引電池荒！ 小鵬汽車CEO澄清蹲寧德時代1周搶貨

陸電動車產銷暴增引電池荒！ 小鵬汽車CEO澄清蹲寧德時代1周搶貨

2021最賺錢 電動車產業夯翻天?!

2021最賺錢 電動車產業夯翻天?!

才嗆完特斯拉　小鵬汽車爆充電自燃！

才嗆完特斯拉　小鵬汽車爆充電自燃！

何小鵬：中國企業太強「讓特斯拉不安」

何小鵬：中國企業太強「讓特斯拉不安」

關鍵字：

毫米波雷達小鵬汽車理想汽車

讀者迴響

熱門新聞

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

女偶像當小三「20天開房16次」！

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

陳為民傻交出提款卡！遭「演藝圈大哥」盜領130萬

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面