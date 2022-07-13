快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋竟被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

<br>

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席朱立倫為悼念日本前首相安倍晉三，下令中央黨部降半旗。對此，新黨今（13）日前往國民黨中央八德大樓前抗議，與警方發生推擠與口角。過程中也發生一段插曲，新黨準備要砸的雞蛋被中山分局員警「低調」列管，新黨發現後怒批員警是小偷，最後還揚言要報警。

為感念安倍晉三畢生對台日交流貢獻，國民黨中央黨部跟進政府於11日降半旗一天，讓新黨大為不滿，今日下午1點半時動員黨員及支持者前往八德路上的國民黨中央黨部前抗議。今日的抗議活動由藍天行動聯盟率先發起，新黨發言人陳麗玲與新黨游智彬、董俊良、劉榮之、蔡明璋等議員參選人率同新黨支持者參與。

新黨眾人手持八百壯士、謝晉元、十萬青年十萬軍、西來庵事件、南京大屠殺的照片，向前輩表達致敬與哀悼之意，更凸顯對於朱立倫此舉的不滿，新黨黨員表示，中華民國的國旗代表國格，「為什麽要替去拜過靖國神社的人降半旗？」呼籲國民黨的支持者把票投給新黨，新黨才是真正的中華民國派。

他們聚集於黨部外，推擠圍欄試圖衝進黨部大樓，接遭警方以人牆阻擋，抗議者持續批評朱立倫，更以「奴才的奴才的奴才」、「漢奸」、「走狗」等字眼批評，警方全程錄影存證。

新黨原本計劃以向黨部大門砸雞蛋作為抗議活動的最高潮，不料被警方掌握情資，低調默默地將抗議者放在地上的雞蛋「列管」，抗議者竟無人發現，直到最後準備開砸之前，才發現找不到雞蛋，怒批警方是雞蛋小偷，高喊「我們要報警！」





▲新黨衝國民黨部抗議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新黨的雞蛋（右下角）遭警方列管。（圖／記者羅婉庭攝）