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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不可能讓現任市長不顧疫情」　朱立倫：綠營北北桃三都全面落跑

▲國民黨主席朱立倫。（圖／文傳會提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對國內染疫死亡人數攀升，國民黨主席朱立倫今（13）日指出，民進黨北北桃三都竟然「全面落跑」，而國民黨在北北桃三都則推出有經驗、又穩健，最能夠帶領全民的候選人，以最負責任的態度進行提名。

國民黨今日下午舉行中常會，朱立倫致詞時表示，全台新冠疫情仍嚴峻，今年染疫數超過400萬人、死亡人數超過7000人，防疫指揮中心仍一級開設難以降級，中央防疫指揮官竟落跑要拚台北市長選舉；不只台北，民進黨在新北和桃園也都提名落跑人選，更在新竹創下台灣自治史上第一位現任市長落跑的惡例。

朱立倫指出，全台新冠肺炎死亡率比先進國家的千分之一水準高了70%，指揮中心仍需一級開設，每天仍有數萬人染疫，死亡人數持續攀高，但執政當局、防疫指揮中心和地方首長卻紛紛「全面落跑」。

朱立倫表示，在台北市，民進黨為了年底的選舉，竟然請中央防疫指揮官落跑參選，世界上罕見在死亡率還是居高不下、死亡人數不斷增加的情況下，指揮官竟落跑拚選舉；在桃園市，民進黨所提名的人選在新竹創下台灣地方自治史第一位現任市長落跑，而且並非接任中央或防疫職務為全民服務，而是直接落跑到隔壁的桃園市選舉。新竹當地的副市長也同時直接落跑拚選舉，這也是空前未見的；而在新北市，民進黨提名的人選原本口口聲聲一定要選台北，卻突然轉彎要選新北市，只為了政治的考量，只為了個人的前途。

朱立倫強調，國民黨則負責任的在北北桃推出有經驗又穩健、最能夠帶領全民的首長。包括現任新北市長侯友宜，聲望最高、最認真最努力，不談政治，每天全力為市民打拼並做好防疫工作；桃園則提名有行政經驗、又具國際觀，科技遠見的張善政院長；台北則有最優秀的蔣萬安，努力深耕基層為市民打拼、擘劃市政願景。他強調，國民黨是一個負責任的政黨，不可能讓現任首長不顧疫情落跑，所以在提名過程當中，或有現任首長須兼顧防疫工作，因此國民黨會負責任的適時提名現任首長。

 

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