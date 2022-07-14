不甩深藍怒火？朱立倫擬8月赴日參加安倍國葬　他證實內部規劃中

▲朱立倫日前赴台日交流協會弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

副總統賴清德赴日弔唁日本前首相安倍晉三，外界也關注國民黨動作。對此，國民黨國際部主任黃介正表示，若日本舉辦國葬，國民黨一定不會缺席。立委陳以信也證實，國際部持續規劃中，但日本政府目前未確認國葬安排消息。

針對未來若日本確定舉行國葬，國民黨方面是否會派人前往或親自前往，朱立倫日前受訪時也表示，如果未來有辦公開性的活動，國民黨也一定會有人到日本致哀。國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏今（14）日表示，國際部原來就有安排訪日計劃，但是時間未定，需配合選戰節奏與疫情情況。安倍晉三是否舉辦國葬日本政府尚未決定，若未來有要舉辦，國民黨再討論決定出席人選代表。

上次陪同朱立倫訪美的立委陳以信也指出，訪日計畫在朱立倫上任後就持續進行，由於日本發生安倍身亡事件，內部立即有人提議安排前往弔唁，因此確實有在討論，但需待日方及黨中央確定行程後，會在適當時機公布，且日本政府尚未確定是否舉行國葬，屆時若確定出訪，國民黨海外部在東京、大阪、橫濱皆有黨部，將會安排拜訪。

政府機關7／11下半旗悼念安倍晉三，國民黨主席朱立倫也下令中央黨部大樓跟進，引發深藍族群不滿，包括前黨主席洪秀柱、中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中及新黨，紛紛公開批評朱立倫矮化黨格。如今又傳出朱立倫可能赴日弔唁安倍，深藍怒火恐怕愈燒愈大。