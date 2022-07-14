快訊／柯文哲贊成11／26公投重陽敬老金　黃珊珊撇：那是市長立場

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲14日赴台北市議會施政報告並備質詢，說出本來打算要將重陽敬老金。對此，國民黨台北市議員秦慧珠連番追問副市長黃珊珊，是否贊成重陽敬老金11/26公投，但黃始終沒正面回答，只說她不贊成用對立方式處理重陽敬老金問題，市府要符合依法行政。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

台北市議員苗博雅14日質詢柯文哲重陽敬老金議題，柯文哲表示，「不債留子孫是我的文化」，重陽敬老金他要先建立一個制度，第一、就是收入減掉支出的剩餘的10％，可發重陽敬老金，最高是1500元；第二、就是不可以把借款當收入。

柯文哲也說，他八年還了很多錢，舉債29億元變成4億元，一旦放鬆財政紀律就垮掉。這是內部討論結果，本來自己主張是剩下的錢都全還債，且還曾說要公投，訴諸公投解決。

改換秦慧珠質詢時，開門見山就問「重陽敬老金你要公投是不是？可不可以11/26公投？」柯文哲說，來得及就辦。接著，秦慧珠轉而詢問黃珊珊是否贊成重陽敬老金公投，但經過秦幾番追問，黃始終未正面回答。

黃珊珊說，公不公投是每個人的主張，為什麼要強迫別人聽妳的主張，市長有市長立場，她有她的立場，「我尊重妳個人的意見｣。現在是依法行政，市長的意見予以尊重，她的意見是市府要符合依法行政，「我不贊成用對立方式處理重陽敬老金問題」。

柯文哲則說，民主精神是有表達跟不表達的自由，這樣問沒有意義。當秦慧珠質詢社會局長同樣問題依舊碰壁後，表示「你們是一個沒有擔當的市政府。」柯文哲聽聞後舉手問「我有擔當，我可不可以講？」秦慧珠當場回說「你閉嘴吧」，讓柯文哲仰天大笑一聲，並說：「每個人都叫我閉嘴，我有擔當妳要讓我講啊。」