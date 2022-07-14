好友帶3隻比特犬一起同住　媽返家發現4歲女兒被暴咬身亡

▲女童在家玩耍時被比特犬咬死。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國德州達拉斯市發生比特犬咬死人事件，4歲女童莉亞(Lea Freeman)的母親外出購物時，把她託給朋友幫忙看顧，沒想到卻遭對方所養的3隻狗攻擊，結果媽媽返回時在街角聽到女兒淒慘叫聲，目睹她被攻擊重傷，送醫後宣告死亡。

事件發生在9日早上8時左右，媽媽蒂亞拉(Tiara Freeman)表示，她和3名女兒與一名女性朋友住在同一房子中，對方飼養了3隻比特犬，當天購物返回時，在街角就聽到女兒的淒慘哭聲，「我立刻哭著跑上去抱著她，我的孩子被狗咬了，她只是個頑皮的小女孩，是我的小天使」。

附近住戶透露，攻擊事件發生時他們看到狗主人就在現場觀看，「我聽到狗叫聲時還以為狗在打架，因為那名女子所養的狗常常這樣，結果一看竟然是在攻擊小孩」。其他住戶透露，女子所養的3隻狗都十分具有攻擊性，然而警方卻只有帶走其中一隻狗。

莉亞的外婆阿里卡(Arica Freema)表示，事前她得知女兒帶著小孩和比特犬住在一起，就曾經警告過，結果還是發生憾事，「我已經盡了所有的努力，但還是覺得我辜負了孫女」。警方目前尚未對任何人提出起訴，案件正在調查中。