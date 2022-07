44人失聯！維吉尼亞州暴雨釀洪災　2hrs狂降115毫米「電力全斷」

▲維吉尼亞州洪災導致44人失聯。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國維吉尼亞州西部受到連日暴雨影響,導致布坎南郡(Buchanan County)爆發洪災,至少44位居民失聯,還有100多棟房屋被沖毀。由於當地位置偏遠,加上土石坍塌阻斷交通和電力,就連通訊都完全中斷,目前當局正加派人力搶救。

NEW VIDEO: Aerial footage captured earlier today shows severe flooding in the Pilgrim's Knob community of Virginia. We're LIVE with the latest updates. pic.twitter.com/5h67jU9zjE

維吉尼亞州緊急管理部(Virginia Department of Emergency Management)表示,從12日持續到13日凌晨的暴雨,導致布坎南郡爆發洪水,並造成大規模停電、道路與部分基礎設施受損,更嚴重的是有44位居民失聯,受到通訊中斷影響,親屬完全無法與其取得聯繫。

警方發言人蓋勒(Corinne Geller)表示,許多下落不明的人可能是安全的,「人們聯繫不上並不意味著他們失蹤了,我們希望這些人已經離開家中,撤離到更高的地方。」相關部門13日晚間表示,目前尚未證實有人死亡,從曝光的畫面也能看到,許多房屋被沖毀,車輛也被滾滾泥漿包圍。

Virginia State Police’s Aviation Unit took these photos today.



Goes to show the scope of the flooding in the Pilgrims Knob community of Buchanan County. pic.twitter.com/dZylbj2cZt