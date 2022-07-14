44人失聯！維吉尼亞州暴雨釀洪災　2hrs狂降115毫米「電力全斷」

▲維吉尼亞州洪災導致44人失聯。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國維吉尼亞州西部受到連日暴雨影響，導致布坎南郡（Buchanan County）爆發洪災，至少44位居民失聯，還有100多棟房屋被沖毀。由於當地位置偏遠，加上土石坍塌阻斷交通和電力，就連通訊都完全中斷，目前當局正加派人力搶救。

NEW VIDEO: Aerial footage captured earlier today shows severe flooding in the Pilgrim's Knob community of Virginia.



We're LIVE with the latest updates. pic.twitter.com/5h67jU9zjE — The Weather Channel (@weatherchannel) July 13, 2022

維吉尼亞州緊急管理部（Virginia Department of Emergency Management）表示，從12日持續到13日凌晨的暴雨，導致布坎南郡爆發洪水，並造成大規模停電、道路與部分基礎設施受損，更嚴重的是有44位居民失聯，受到通訊中斷影響，親屬完全無法與其取得聯繫。

警方發言人蓋勒（Corinne Geller）表示，許多下落不明的人可能是安全的，「人們聯繫不上並不意味著他們失蹤了，我們希望這些人已經離開家中，撤離到更高的地方。」相關部門13日晚間表示，目前尚未證實有人死亡，從曝光的畫面也能看到，許多房屋被沖毀，車輛也被滾滾泥漿包圍。

Virginia State Police’s Aviation Unit took these photos today.



Goes to show the scope of the flooding in the Pilgrims Knob community of Buchanan County. pic.twitter.com/dZylbj2cZt — Chris Michaels (@WSLS_Michaels) July 13, 2022

事實上，布坎南郡去年才受到艾達颶風影響出現嚴重洪災，當時造成1人死亡，許多房屋被沖毀，現在整個社區還未完全復原就又面臨洪水。維吉尼亞州州長（Glenn Youngkin）針對當地發布緊急狀態，強調會提供一切資源來幫助災民，目前約有18個救援小組正在當地搜索。

美國國家氣象局（National Weather Service）在12日晚間10時至13日凌晨1時，針對布坎南郡發布洪水警報，當時每小時降雨量達到4.55英吋（約115毫米），且集中在12日晚間8時到10時之間。