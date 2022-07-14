比爾蓋茲自爆「將捐出所有財產」退出富豪榜　本月就捐200億美元

▲比爾蓋茲透露，他計畫未來捐出所有資產。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）13日表示，他計畫總有一天會把「幾乎全部的資產」捐給比爾與美琳達．蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation），屆時自己也將消失在全球富豪榜上。蓋茲透露，他本月已向基金會捐贈200億美元（近新台幣6000億元）。

比爾蓋茲在推特表示，由於新冠疫情、烏俄戰爭等因素，基金會計畫擴大事業規模，旨在2026年時，每年用於慈善事業的支出達到90億美元。他本月的捐款，就是為了協助達成這個目標。

比爾蓋茲談到未來規畫時說，「我計畫把幾乎全部的財產都捐給基金會。我在富豪榜上（的排名）將會下滑，最終消失。我有義務透過最能夠減輕痛苦、改善生活的方式，把資源回報給社會。而我希望，其他擁有巨大財富及聲望的人，也會在此刻挺身而出。」

此外，比爾蓋茲也感謝股神巴菲特（Warren Buffet）對其基金會的長期貢獻，「（巴菲特）令人難以置信的慷慨，是基金會能夠如此野心勃勃的一大原因。」

▲比爾蓋茲與前妻梅琳達（Melinda Gates）共同創辦基金會，投入慈善事業。（圖／路透）



巴菲特、比爾及梅琳達蓋茲2010年帶頭發起「捐贈誓言」（The Giving Pledge），號召坐擁大筆財富的人，將大部分資產投入慈善事業，已經吸引全球逾200名億萬富翁簽名加入。

比爾蓋茲一直公開表態，自己將窮盡一生解決氣候變遷等全球問題，因此有必要捐出財產。他甚至直言，不會把財產傳給孩子們。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg's Billionaires Index），比爾蓋茲目前淨資產為1140億美元（約新台幣3.4兆元），是目前全球第4富有的人。