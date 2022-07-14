滿6周就得生！俄亥俄10歲女童被逼跨州墮胎　惡狼落網認：兩度性侵

▲美國6月推翻歷史性判決後憲法不再保障墮胎權，引發兩派激烈討論。俄亥俄州一名10歲女童在新的墮胎禁令上路後，被迫跨州墮胎，如今27歲性侵犯終於落網。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯邦最高法院上月推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，終止憲法對墮胎權的保障。俄亥俄州一名10歲女童因遭性侵而懷孕，卻受到懷孕滿6周就禁止墮胎的新法限制，被迫前往印第安納州「跨州墮胎」，案例引起全美關注。如今27歲的性侵犯終於被捕並坦承至少性侵女童2次，13日首次遭到法庭傳訊。

▲美國亞利桑那州民眾在墮胎權被收回後，聚集於當地的州參議院外抗議。（圖／路透）

根據CNN報導，27歲的格爾森（Gerson Fuentes）12日被俄亥俄州首府哥倫布警方逮捕，他向警方坦承至少性侵女童2次，因此遭指控性侵13歲以下未成年的重罪，並在13日首次出庭。警探休恩（Jeffrey Huhn）在法庭作證表示，警方在6月底透過兒童服務單位得知一名10歲女童遭性侵懷孕，而女童已在6月30日「跨州墮胎」，在印第安納波利斯進行藥物流產。

美國最高法院6月24日推翻羅訴韋德案的幾個小時後，俄亥俄州禁止懷孕6周後的墮胎禁令隨即在同一天生效，禁令對於性侵等意外懷孕並無例外，這也導致了此案的10歲女童無法在當地墮胎。為女童墮胎的婦產科醫師柏娜德（Caitlin Bernard）表示，當她接到來自俄亥俄州受虐兒童醫師的聯繫時，小女孩已經懷孕6周又3天了。柏娜德說，來自相鄰的肯塔基州、俄亥俄州的墮胎患者迅速湧入印第安納州。

《每日郵報》報導，美國總統拜登最近推動一項保護墮胎的行政命令，也公開提到了這起案例，「這是難以想像的恐怖，這已經正在發生。就在上周，有報導稱一名10歲女童是性侵受害人」、「設身處地想一下，想像自己是那個小女孩，年僅10歲！」

▲27歲性侵犯格爾森（Gerson Fuentes）遭到逮捕，但仍有保釋機會。（圖／路透）

根據法院說法，嫌犯格爾森保釋金為200萬美元，接下來將在22日出席初步的法庭聽證會。此前，俄亥俄州司法部長約斯特（Dave Yost）與其他保守派人士質疑這起10歲女童墮胎案只是謠傳，還聲稱司法部長辦公室與州警方密切合作，卻沒聽說過女童的經歷。性侵犯被捕後，約斯特13日改口聲明，「我為這個年幼孩子遭受的痛苦感到心痛。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》