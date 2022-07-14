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美國「超級細菌」感染死亡激增　CDC曝新冠疫情恐怖後果

▲▼保加利亞10月疫情再起，由於疫苗接種率不高，醫院人滿為患。（圖／路透）

▲新冠疫情導致美國「超級細菌」感染死亡數激增。（示意圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）12日發布最新報告指出，新冠疫情導致美國「超級細菌」（superbug）感染及死亡數激增，抵銷了對抗「抗藥性細菌」的多年進展。負責官員斯里尼瓦桑（Arjun Srinivasan）更直言，一些患者從新冠感染康復後，卻面臨死於抗藥性感染的「恐怖後果」。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在報告中寫道，2012-2017年，由於公衛單位的努力，美國醫院內發生的抗藥性感染降低將近30%，但在2020年， 多種嚴重病原體的感染及死亡都比前一年激增15%，其中一種特別危險的抗藥性細菌，會導致血液及尿液感染，病例數更在一年內飆升78%。

報告解釋，新冠疫情剛爆發時，還有許多臨床醫師不熟悉新疾病，因此高度依賴抗生素，治療發燒及呼吸急促的患者，而這些正是新冠症狀。2020年3-10月，近80%新冠住院患者都曾接受抗生素治療，但這些藥物是專門對抗細菌、而非病毒，如此高強度的抗生素用藥，反而把患者置於副作用的風險之中，也讓具抗藥性的細菌進一步發展及傳播。

▲▼新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情爆發的第一年，許多臨床治療大量使用抗生素。（示意圖／達志影像／美聯社）

此外，新冠重症患者需要更長期、更頻繁地使用醫療設施，例如導管及呼吸器，若醫療設施導致人體自然防護罩「皮膚」出現破口，也會增加感染風險。

報告指出，疫情期間，各地醫院面臨人員及個人防護設備的短缺，醫護不堪重負，難以確實遵循預防及控制感染的規範，更有大量人力被調離感染預防及控制部門，以支援新冠照護。這形成了雙重打擊，也就是說，負責預防感染的人力更少了，卻必須收治更多高風險患者。

超級細菌,Superbugs （圖／路透社）

▲一些細菌持續演化，發展出對抗不同抗生素的能力，也就是抗藥性。（示意圖／路透）

負責監控超級細菌的CDC官員斯里尼瓦桑指出，新冠疫情對美國的病患安全造成深遠影響，其中一個連鎖效應就是抗藥性感染，「這是一種很難治療的感染，在一些案例中甚至是無法治療的，死亡率非常高。」

《華盛頓郵報》報導，抗藥性感染之所以發生，是因為細菌持續演化，以利抵禦殺死它們的藥物，但隨著突變，一些細菌發展出對抗不同抗生素的能力，並在此過程中，透過增殖把抗藥性傳下去。在這種情況下，越是使用抗生素，效果只會更差。

 

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