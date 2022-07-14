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社會 社會焦點 保障人權

「泰版温貞菱」下海被逮！　警翻護照…客人才知自己「男上加男」

記者戴上容、陳雕文／新北報導

新北市淡水博愛街一間出租套房，常有許多身材火辣的外籍女子進出，且半夜屢屢傳出呻吟的聲浪，周邊住戶非常頭疼，警方接到投訴後，於本月7日晚間9點多前往埋伏，果真聽到激烈的愛之聲響，等到大門開啟，警方立即上前逮到男客與泰籍女子，打開護照發現「泰女是男生」！一旁剛嗨完的男客則是差點崩潰。

▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲泰女賣淫被抓，警打開護照才知真實性別，一旁的男客得知自己「男上加男」也傻了。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，33歲楊姓泰籍女進行完整變性手術，上個月來台賣淫，原本在台北接客，後來轉戰淡水。賣淫集團幫她在知名論壇上PO廣告，稱「想趕快存錢，開一間自己的飲料店」、「想要紓壓，想要放鬆，歡迎來找我唷！一定會讓哥哥開心回去」並以每次3000元代價從事性交易。

▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲楊女表示，上個月來台賣淫，之前是在台北接客，後來轉戰淡水。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，楊女來台一個月接客破百人，平均一天可接4人，但賣淫集團在本月7日才給她3千元，讓她直呼自己被騙。因此看到警方上門查緝，她心裡是開心的，衣服穿好後還以「少女的小跳步」走向警車。面對警方拍照存檔也露出甜美的笑容，外表近似藝人温貞菱。

但對比楊女的愉悅，得知她原本是男兒身的27歲陳姓嫖客就沒那麼高興了，他的人生觀似乎受到不小的打擊，因為在警方到場前，他是以何等興奮的情緒在床上「頂撞」楊女，儘管楊女有完整變性，除了切除男性生殖器，還有進行隆乳等手術，但想起她的「初始設定」是個男生，心情仍五味雜陳。

▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲楊女開心帶點小跳步上警車。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，現場查扣保險套47個、潤滑劑2瓶、手機2支及不法交易所得新臺幣1萬6,000元。且當警方在套房內搜索時，竟還有1名男子上門準備性交易，見警員在場才趕緊閃人。

全案警方依社會秩序維護法裁罰外，並解送楊女到移民署專勤隊收容處置，且將持續規劃勤務加強臨檢查察，以淨化治安及維護良善風氣，打造優質的移居環境。

▼警方查獲保險套等證物。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

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