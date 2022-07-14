快訊／控3名市長參選人偽遷戶籍　桃園空服員工會幹部按鈴聲告

▲桃園市空服員工會幹部今（14）日上午赴桃園地檢署按鈴控告國、民與民眾黨三位市長參選人空降投票，已觸犯刑法第146條「虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市空服員職業工會幹部今天上午到桃園地檢署按鈴聲告，指控桃園市長選舉三名參選人都是空降，包括國民黨籍張善政、民進黨籍林智堅與民眾黨籍賴香伶等三人，為讓自己當選，取得投票權與被選舉權，才將戶籍遷到桃園，依照最高法院標準，三名參選人已違反刑法第146條「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」，天子犯法與庶民同罪，要求檢察官以公平、公正方式進行調查。

今天上午10時30分，桃園市空服員職業工會理事長趙剛、理事朱良駿與華航企業工會理事長劉惠宗等3人到桃園地檢署按鈴聲告，趙剛指出，他們因支持華航企業工會推派秘書長朱梅雪參選2018年桃園市長選舉，將戶籍遷到桃園，三人均在華航工作逾20年，都是桃園在地工人，從申請勞動檢查、勞資爭議調解或工會相關事務等，主管機關都是桃園市政府，桃園市長參選人是誰，對三名工會幹部與其所屬工會皆影響重大，遷戶籍實不應構成虛偽投票。

朱良駿還提到，高等法院以三人與桃園市有「深刻的人、地連結之關係」改判無罪，但最後仍被最高法院以違反刑法第146條：「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」判刑確定，所以他們認為今年年底三名市長參選人為選舉將戶籍遷移至桃園，已明顯觸犯刑法第146條，要求檢察官公平、公正處理。

▲桃園市空服員工會幹部今日在桃園地檢署前說明控告三名市長參選人空降投票之目的。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園空服員職業工會表示，根據今年3月1日經媒體刊登：「是否將戶口遷至桃園？」賴香伶證實已將戶籍遷到桃園；國民黨籍參選人張善政則於6月20日才公開前往龍潭戶政事務所將戶籍遷到桃園；民進黨籍參選人林智堅7月12日才將戶籍從新竹遷到中壢，公開宣布「正式成為桃園人」。

趙剛、朱良駿與劉惠宗三人都認為，賴香伶、張善政、林智堅三人與桃園的關係遠遠不及在地勞工，為讓自己當選，取得投票權和被選舉權，才將戶籍遷到桃園，依照最高法院的標準，很顯然三位候選人都違反刑法第146條，天子犯法與庶民同罪，沒道理桃園在地工人遷戶籍違法被判刑，政治人物為了自己的權力考量和選舉算計，遷戶投入桃園市長選舉，就可以雙重標準對待，這不是只準州官放火、不許百姓點燈，因此決定公開告發賴香伶、張善政與林智堅三人違反刑法第146條，希望桃園地檢署能對三名遷戶籍空降的桃園市長參選人進行調查。

三人最後更強調，希望藉此公開告發，突襲政治人物可以自由遷戶籍，到任何地區作候選人，卻不准平民百姓因為政治理念，遷戶籍至實際生活區域表達政治意見，非常不公平，刑法第146條顯然荒謬更不合時宜。趙剛、朱良駿、劉惠宗將對刑法第146條聲請釋憲。

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