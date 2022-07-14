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20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

▲非洲北部國家蘇丹相隔近10年再次出現，有女性因通姦罪被判亂石砸死的酷刑。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹相隔近10年再次發生，有女性因通姦罪被判亂石砸死的酷刑判決。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

「石刑」是聯合國與國際法禁止的酷刑，雖然在某些施行伊斯蘭教法的國家並未完全廢除，但近年來案例已少有耳聞。北非國家蘇丹一名20歲女子上月被捕後，於近日遭依通姦判處「亂石砸死」，成為該國近10年來已知的第一起石刑判決。外媒報導，被告在審判中曾被拒絕聘請律師，現在正準備提出上訴。

根據《衛報》報導，20歲女子提雅拉布（Maryam Alsyed Tiyrab）今年6月在蘇丹東南部白尼羅州（White Nile）被警方逮捕，並在最近被依通姦罪判處石刑，成為蘇丹近10年來首例。倡議運動人士擔憂，這次判決可能顯示出，去年10月的軍事政變鼓勵了蘇丹的立法者，他們打算讓過渡政府在女性權利方面取得的微小進步再次「開倒車」。

位於烏干達的非洲正義與和平研究中心（ACJPS）表示，這項判決同時違反了蘇丹國內的法律與國際法，呼籲蘇丹政府「立即無條件釋放」提雅拉布。ACJPS也指出，提雅拉布並未受到公平審判，也沒有被告知她在審訊中提供的資訊可能不利於她，另外，她也被拒絕聘請法律代表。

報導指出，蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）被趕下台後，2020年過渡政府就宣布針對一些強硬的刑法與伊斯蘭教法政策進行改革，改革不包含石刑，但同年8月批准了《聯合國禁止酷刑公約》。ACJPS表示，石刑是一種受國家默許的酷刑，違反了國家的人權義務。

人權律師亨莉（Jehanne Henry）表示，此判決表明蘇丹仍正在執行嚴格的伊斯蘭教法與刑罰，「用石頭砸死人的案件提醒大眾，過渡時期（政府）的刑法改革還沒有完成，這種嚴厲、陳舊的懲罰仍出現在官方文件上。」報導補充，蘇丹2020年宣布鞭刑成為非法，但法院至今仍在判處這類懲罰。蘇丹上一起婦女因通姦被判石刑的案例發生在2013年的南科爾多凡州，但判決最終遭到推翻。

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