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社會 社會焦點 保障人權

偽單身狂追OL喊「直接讓妳懷孕」　她暈船被拍性愛片還得賠正宮

▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲單身OL聽信已婚男同事花言巧語，被正宮現身提告才夢碎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／新竹報導

新竹一名人夫3年前對一位單身OL女同事死纏爛打，終於把對方追上床還揚言「想跟妳在一起」、「直接讓妳懷孕」等語，不料被正宮發現後，人夫撇清從沒允諾要離婚改娶女同事一起養小孩，女方夢碎看清人夫的花言巧語，賠償正宮20萬元後，反告人夫求償40萬元，法官審理認定女方明知自己是小三，但人夫偷拍自己和小三的性愛畫面確實不應該，判人夫應賠10萬元，可上訴。

本案人夫與女同事屬於不同部門的同事，女方提告指稱，對方從2019年起開始糾纏她，天天在她工作部門站崗堵人，日日傳送告白訊息形同轟炸，對方的死纏爛打害她根本無法跟其他異性約會，使她受到「心理上的壓迫」，答應對方追求。

女方指稱，對方跟她交往時，一再表示「生我的小孩應該很可愛」、「妳幫我生、「我真的有想過直接讓妳懷孕」、「我想跟妳在一起」等語，她信以為真，沒想到2019年10月，驚覺對方竟然已婚。

女方說男方繼續騙她，允諾會離婚娶她，要她再給一點寬限時間，結果同年12月底，對方才攤牌表示妻子已懷孕，這時她不但夢碎看清對方的花言巧語、只是用來欺騙她身體的藉口，更令她不堪的是，正宮告她求償。

法院另案判女方和人夫須各賠20萬元給正宮確定，女方依約付清後，向新竹地院提起本案，要求男方賠償40萬元，包括當初隱瞞已婚身分以不正當方式騙她交往，侵害人格尊嚴，且交往時2人親熱，對方多次偷拍她裸照與性愛畫面，她雖一再要求對方刪除，但害怕有備份，為此惶惶不安，隱私權受損。

男方撇清表示從沒允諾要離婚娶女同事，更沒承諾要跟對方一起生養小孩，那些話「是在聊天的時候提到，是假設性問題」，男方更聲稱，女同事交往前就知道他已婚，他沒欺騙對方感情跟身體，也沒偷拍對方不雅影像，他說要刪除的檔案，都是「歷任女友」的。

法官審理認為女方和人夫交往時，就知道自己是小三，無從主張感情或身體遭對方欺騙，不過女方暗中錄音內容顯示，男方確實曾多次拍攝2人「愛愛的過程」，女方更質疑男方「誰知道你是不是真的刪了，搞不好早就存到別的地方」，男方沒辯駁，而是允諾「我不會再拍」。

法官認定人夫確實未經女方同意而偷拍2人性愛影片，不法侵害女方身體隱私，衡量女方名下無財產，男方名下財產總額一萬元，判男方應賠償女方精神慰撫10萬元，可上訴。

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