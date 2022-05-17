人妻肚子凸起辯吃胖　尪見戶口「多一人」才知被綠崩潰了





▲一名男子發現妻子肚子日漸變凸，直到他發現戶口裡多了一名女兒才發現被綠了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台北報導

台北一對夫妻結髮9年後分居，期間未有親密行為，丈夫阿宏（化名）卻發現妻子小君（化名）肚子越來越凸，但小君稱是「吃太多」，直到阿宏發現戶口多了一個女兒，才驚覺自己被戴綠帽，對妻子和小王提告求償150萬。小王認為大法官已宣告通姦罪違憲，拒絕賠償，台北地院認為通姦罪除罪一事並非否定配偶權之存在，兩人需連帶賠償阿宏40萬元。

判決指出，阿宏與小君在2009年結婚，2018年6月中阿宏搬離家中，而後未有過親密行為，某日阿宏發現小君肚子腹部日漸隆起，但小君稱只是因為吃太多變胖了，直到去年3月26日將孩子生下後，小君竟擅自登記為阿宏之女，得知妻子搞外遇的阿宏，還因此罹患焦慮症，決心向兩人提告，要求兩人應賠償150萬。

小君表示目前沒工作，名下無財產，無力支付150萬，但同意和解；小王則是搬出先前大法官宣告通姦罪違憲一事，表示已經不再強調婚姻之制度性保障，而是尊重個人性自主決定權，請求法院駁回告訴。

台北地院提出大法官釋憲之規定，「應在約束配偶雙方履行互負之婚姻忠誠義務，以維護婚姻制度及個別婚姻之存續，核其目的應屬正當」，顯見大法官亦肯認我國婚姻制度仍有忠誠義務之內涵，自然不能僅以憲法保障人民之性自主決定權，認定兩人已侵害配偶權，需連帶給付精神撫慰金40萬元。