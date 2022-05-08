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綠光罩頂！妻給小王鑰匙互稱「公、婆」　軍人夫求償60萬　

▲彰化人妻愛小王，人夫火大提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲彰化人妻愛小王，人夫火大提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名人夫是職業軍人，只有休假才能與妻女團聚，未料人妻不僅帶小王返家，還互稱「老公、老婆」、「我很愛…」，丈夫發現自己綠光罩頂，火冒三丈，氣得與出軌的妻子離婚，並對小王求償60萬元，彰化地院審理後判小王應賠償30萬元。

判決書內容指出，人夫與妻子育有1女，原本彼此關係融洽，2年前從妻子手機中發現與小王互稱「老公」、「老婆」等親密用語，儼然以親密愛人或夫妻關係自居；又多次使用「我很愛」、「只愛你」、「要好好珍惜我」、「想你」等顯露愛意之親暱文字；甚者互傳露骨照片及具有性暗示文字、煽情對話及照片，才知道2人之間有不正常交往，終致感情破裂而離婚，人夫氣得一狀告上法院，對小王求償60萬元。

人妻在與小王展開不倫戀後，便給了他家中鑰匙，方便他平時出入；小王向法官供稱，他不知道對方已經結婚，進入女方的房子很正常，他不用賠半毛錢。但法官認為，平日人妻住處有男性用品，或相片，況且育有1女，當事人都不會想問「這個幼女的生父是誰」，由小王須等候人夫收假始前往對方住處等情，均可知道女方已婚。

法官認為，小王與人妻於婚姻關係外的不正當男女往來，最終造成夫妻雙方離婚，致使家庭破碎，承受精神痛苦，小王矯辭否認，至於原告求償60萬元尚嫌過高，依雙方社會地位、經濟能力、通姦情節以30萬元較為恰當。

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