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警察偷吃同僚妻害麻吉家庭破裂　提「小三免賠案」下場曝

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲警員新婚不到一年慘遭麻吉同事戴綠帽，索賠竟還被說成夫妻感情早就不好。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北一名石姓警員常到一位麻吉同事家裡作客，卻不顧「朋友妻、不可戲」的江湖道義，偷偷和麻吉的老婆上床3次，害得麻吉離婚、幼女失去健全家庭，石男挨告被求償120萬元，竟還以台北地院法官吳佳樺判決小三免賠正宮的案件為例，主張不該把人妻外遇的賠償責任轉嫁給他，北院審理認為，石男故意破壞他人婚姻幸福、不是無辜背鍋，判他須賠麻吉精神慰撫60萬元，可上訴。

本案被戴綠帽的苦主提告指稱，原本和石男在同一個派出所任職，他比石男年長6歲，但跟石男交情非常好，把石男當成麻吉，常邀對方到家裡作客吃飯，沒想到石男卻勾搭他新婚不到1年的妻子，更在前年（2020年）11月到12月間，3度和他妻子到商務旅館開房偷情。

苦主說，後來是妻子良心發現，主動招認外遇，他因此和妻子在去年（2021年）4月離婚，彼此結婚不到1年半，他心痛遭2個最信任的人背叛，心疼年幼女兒無法在完整家庭裡成長，更氣憤石男從沒主動道歉，，因此提告向石男求償精神慰撫120萬元。

石男一方面表示對麻吉「深感抱歉」，自稱須扶養父母，只賠得起20萬元，另一方面，石男卻以北院法官吳佳樺判決正宮向小三求償80萬元、小三完全免賠的案例，主張不能用「配偶權」的忠誠義務限制配偶的性自主權，也不能用來求償，更不能轉嫁給合意性交的第三者。

吳佳樺該案判決理由認為，司法院大法官釋字第791號解釋宣告通姦除罪化後，過往強調婚姻與家庭的制度性保障功能，已隨時代變遷為重視配偶彼此為相互獨立自主個體、擁有《憲法》保障的性自主決定權，不能再以「配偶權」求償。吳佳樺的見解與實務主流大相逕庭，該案已上訴二審審理，尚未定論。

石男用吳佳樺的判決理由企圖免責，強調麻吉老婆是合意跟他上床、沒被強迫，所以不能把人妻外遇的賠償責任轉嫁給他。石男更說麻吉夫妻其實婚姻已有裂痕，不是被他介入破壞。

法官審理認為，石男曲解自己的責任是被轉嫁，但石男明知對方是麻吉的老婆，仍發生婚外情，這是故意破壞他人婚姻幸福，造成受害者精神痛苦，就該賠償，法官並明指即使婚姻已經岌岌可危，在依法結束婚姻關係前，仍不容第三者任意介入。

法官強調，釋字791號解釋認為不宜動用國家刑罰制裁通姦行為，但沒否定可用其他法律規定處罰婚姻第三者，民事賠償就是其中一種可用手段，石男本案行為已超出社會一般人所能容忍範圍，情節重大，判他應賠償60萬元，可上訴。

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