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東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

▲南投縣環保局籲請民眾加強環境清消，防止登革熱發生及蔓延。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局籲請民眾加強環境清消，防止登革熱發生及蔓延。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內近期受鋒面及熱帶低氣壓影響，各地皆有豪大雨發生，加上氣溫偏高，南投縣衛生局呼籲，民眾平時應做好環境孳生源清除及防蚊措施，落實執行「巡、倒、清、刷」四步驟，如有疑似症狀儘速就醫，避免讓登革熱有機可乘。

南投縣府衛生局局長陳南松提醒，雨後若未及時清理環境積水容器，有利於病媒蚊生長，若有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源；也請民眾加強防蚊措施，戶外場所活動時請穿著淺色長袖衣服，噴灑防蚊液，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險。

▲南投縣環保局籲請民眾加強環境清消，防止登革熱發生及蔓延。（圖／南投縣政府提供）

此外依據中央統計資料，今年截至7月5日止國內登革熱病例累計6例，皆為來自越南、印尼的境外移入，東南亞國家疫情也傳有上升之勢，柬埔寨、寮國整體病例數超過近年同期，菲律賓、印尼亦陸續報告區域疫情，新加坡、越南則早於往年。

▲南投縣環保局籲請民眾加強環境清消，防止登革熱發生及蔓延。（圖／南投縣政府提供）

衛生局提醒自東南亞入境之居家檢疫民眾，若出現登革熱疑似症狀（發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等），請儘速就醫，並告知旅遊活動史，也請醫療院所加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、即早通報，以利衛生單位採取防治工作；相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查閱，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

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