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新竹市+671！5至11歲兒童二大施打站注射服務　7／15截止

▲0713新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今日新增671例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（13）日新增671例確診個案，今（111）年以來累積75,991例，居家照護者為4,083人、居家隔離者為1,083人。市府提醒，本市中正市場(中正路245號2樓)及體育館(公園路295號)二大施打站，提供5至11歲兒童符合第2劑資格者施打，服務至本週五(15日)即截止，想施打的民眾請儘早前往。

2大施打站目前皆接種兒童輝瑞(BNT)疫苗，若需接種莫德納疫苗或於開站時段外接種，可向合約醫療院所開診時間預約，請符合接種資格兒童儘速完成接種。若有相關疑問，歡迎致電本市居家照護關懷中心03-5320900，將有專人提供諮詢服務。

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衛生局提醒，暑假期間出門應隨時維持防疫好習慣，除了盡快完成疫苗接種，更應減少出入人潮密集場所、落實手部清潔、依規配戴口罩等個人防護措施，並主動積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。

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