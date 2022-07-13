北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立　繼俄、敘後第3國

▲北韓宣布承認烏東分離地區獨立。圖為盧甘斯克地區的親俄民兵。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

繼俄羅斯與敘利亞之後，北韓宣布承認烏東偽政權頓涅茨克、盧甘斯克的主權獨立。

根據《俄通社》報導，北韓駐俄羅斯大使申洪哲13日上午在北韓大使館，與頓涅茨克駐俄代表進行了會談，並向她遞交了一份北韓宣布承認頓涅茨克獨立的文件。

當天，朝鮮副外長在平壤會見了俄羅斯駐朝鮮大使，並遞交了一份承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立的照會。

敘利亞於6月29日宣布承認頓涅茨克、盧甘斯克獨立，烏克蘭總統澤倫斯基隨即在同日宣布，終止與敘利亞的外交關係，更提出加大制裁警告。

2014年烏克蘭國會罷免亞努科維奇(Ｖiktor Yanukovich)後，烏克蘭東部親俄分子也在同一年，自行宣布成立盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）與「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）。

2015年2月達成的《明斯克協議》使烏克蘭政府與自行宣布獨立的頓內茨克、盧甘斯克停火及撤軍，並要求基輔進行憲法改革，確保親俄地區高度自治。

普丁先前指出，這項協議是解決烏東衝突的唯一可能方案，但基輔不願履行協議，且不斷拖延談判。使得《明斯克協議》成為俄羅斯出兵烏克蘭的藉口之一。

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