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韓專家：BA.5「地表傳播力最強」超越麻疹！　將迅速成主流毒株

▲▼南韓疫情趨緩，當局加速實施解封，盼能儘早回歸疫情前的日常生活，圖為首爾市乙支路小明太魚巷。（圖／達志影像）

▲ 南韓4月底全面解封。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

新冠疫情肆虐逾2年後，南韓走向與病毒共存，6月中以來單日確診數皆維持在1萬例上下，近日受到Omicron亞型變異株影響，疫情出現反彈，9月下旬恐怕日增20萬例。專家警告，BA.5堪稱地球上傳播最快的病毒，傳染性恐怕超越麻疹，很快將成為南韓主流毒株。

南韓中央防疫對策本部12日指出，7月3日至9日間，BA.5佔確診個案的35％，較一周前的28.2%上升6.8%，代表每3名確診者就有1人感染BA.5。

韓媒《紐西斯新聞社》報導，南韓年初流行的是Omicron亞變種BA.2，而BA.5傳染力比BA.2高出35.1％，免疫逃脫能力據信也高出3倍。根據世界衛生組織（WHO），BA.5截至6月底已擴散全球83國，6月第4周在全球確診個案中佔52%，較前一周大幅上升15%。

麻疹是世界上傳染力最強的病毒，但美國《財星》（Fortune）雜誌10日報導，BA.5恐怕超越麻疹。新冠病毒變異株中，Delta基本傳染數（R0）為5.1，Omicron原始毒株BA.1為9.5，而南非研究人員指出，BA.4及BA.5的R0值有18.6，已經達到超越麻疹的水準。

翰林大學聖心醫院呼吸道內科教授鄭基石（音譯）認為，BA.5傳染力是地球上危害人類的病毒中最強的，R0值異常的高。南韓防疫官員也在12日的例行記者會上表示，BA.5本土病例增幅雖不明顯，但境外移入個案持續增加，佔比正在上升，預料未來也將持續攀升。

目前南韓重複感染個案正迅速增加，由於今年年初約1600萬名曾感染Omicron者的免疫力經過3至6個月後已經減弱，加上BA.5較善於逃脫自然感染形成的免疫，南韓下一波疫情恐怕出現大量重複感染個案。

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