俄烏再度談判協商「穀物出口」問題　土耳其、聯合國加入會議

▲俄烏在土耳其談判，關於穀物出口的議題。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

俄羅斯和烏克蘭今天與聯合國及土耳其官員在伊斯坦堡會談，盼突破數月來僵局，讓烏克蘭穀物再度從黑海港口安全出口。

就在這場眾所矚目的四方會議召開之際，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭沒有降溫的跡象，雙方互相展開激烈的長程砲擊，摧毀了村莊小鎮，失去家園的民眾一無所有。

烏克蘭官員表示，俄軍砲擊黑海港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）周遭地區，至少造成5人死亡。

60歲農藝師莫薩耶娃（Lyubov Mozhayeva）說：「你無法逃離戰爭，你永遠不知道它在哪裡找到你。」莫薩耶娃住在遭戰火蹂躪的前線城市巴赫姆特（Bakhmut），領取著人道救援的糧食包。

在全球貧窮地區面臨嚴重食物短缺的威脅下，烏克蘭和俄羅斯雙方代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，今天首度面對面會談。

▲烏克蘭是小麥、大麥、玉米等榖物的重要出口國。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭是小麥、大麥、玉米等榖物的重要出口國，同時供應全球巿場交易量中近半的葵花籽油，但俄烏戰爭爆發後，黑海出口遭到俄國軍艦和烏國為防範兩棲攻擊而埋設的水雷所阻。

另一方面，俄羅斯試圖自行販運竊自占領區的烏國穀物，導致相關談判變得更加複雜。美國國家航空暨太空總署（NASA）上週公布數據顯示，自俄軍入侵以來，烏國境內約22%農地已遭俄軍占領。

俄烏雙方雖表示會談有所進展，但也堅持各自的要求，恐導致會談破裂。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示：「距離和俄羅斯達成協議僅兩步之遙。」

他告訴西班牙國家報（El Pais）：「我們處於最後階段，現在一切要看俄羅斯。」

莫斯科則表示，俄方的要求包括搜索船舶的權利，以避免走私軍火，但遭基輔拒絕。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天試圖淡化外界對會談可能很快有所突破的預期心理。「我們確實很努力，但還有不少工作要做。」