安倍家族900年前揭穿「九尾狐」作亂　殺生石封印今年3月破了

記者林彥臣／綜合報導

在中國與日本兩地，過往均有九尾妖狐的神話傳說，日本許多地方甚至都有九尾妖狐化身的「殺生石」的存在，就有一位日本網友在今年3月參訪栃木縣殺生石，發現已經碎裂，讓許多網友不禁聯想，「是不是九尾妖狐打破封印出來了？」

▲日本栃木縣傳說封印著九尾妖狐的殺生石，3月發生碎裂，讓不少日本網友大為震驚。（圖／翻攝推特）



根據日本神話故事記載，九尾妖狐一開始誕生於中國，也就是商朝美女妲己的化身，在距今大約900年前，九尾妖狐隨著遣唐使來到日本，化身為名叫「玉藻前」的絕世美女。

玉藻前被欽點入宮之後不久，鳥羽天皇就身患重病，且查不出病因，知名陰陽師安倍晴明之孫安倍泰成，識破玉藻前根本不是一般的美女，以陰陽法訣暴露白面金毛九尾狐的本體，並且將其打出皇宮。

鳥羽天皇隨後派出8萬軍隊在那須野（現今日本栃木縣一帶）斬殺九尾妖狐，九尾妖狐死後，其屍體變成巨大的毒石，不斷的散發出毒氣殺害生物，當地居民便以殺生石來稱呼。

所謂的殺生石，科學上就是一種吸附火山噴出的「亞硫酸」及「硫化氫」等有毒氣體的石頭，也由於殺生石會不斷散發出有毒氣體，所以自古以來，日本民眾在發現殺生石存在後，都會立碑警告，這也讓九尾妖狐成為日本家喻戶曉的神話妖怪。

栃木縣殺生石在1957年被指定為古蹟，但是對於殺生石碎裂的原因，官方尚未做出解釋。