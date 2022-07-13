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今年最大「超級月亮」高掛夜空！海面映出金黃大道　絕美畫面曝

記者閔文昱、郭世賢／新北報導

今年最大滿月將在14日凌晨2點38分登場，也是今年最後一次超級滿月，比上個月的滿月更大更亮，和今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別。為此，《東森新媒體ETtoday》記者實際到新北市金山區中角灣，帶讀者一同捕捉這難得一見的絕美畫面。

▲▼2022大月亮,月圓 。（圖／記者徐文彬攝）

▲14日凌晨將迎來今年最大超級滿月。（圖／記者徐文彬攝）

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台北天文館指出，這次超級滿月的最佳觀賞時間是13日傍晚5點06分，當月球通過近地點，此時地月中心距離35萬7372公里，是今年月球離地球最近時刻，當月球晚間6點37分升起時，雖然還不到100%「滿版」，但肉眼看來已和正圓無異，將比14日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀，而且幾乎一樣圓，是今年最好看的月亮。

▲今晚的月亮是今年最好看的月亮。（圖／讀者提供，未經授權不得任意轉載，下同）

▲「超級月亮」在海面映出一道金黃大道。（圖／Tibusungu Chen提供，未經授權不得任意轉載，下同）

另外，氣象局也提醒，「年度天文大潮要來了」，因為7月14日凌晨2點38分迎來的最大滿月「超級月亮」，13日起將引發台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區的年度大潮。特別是14日到15日，西南部沿海低窪區域地區，在漲潮期間務必注意海水倒灌、局部淹水。

▲今晚的月亮是今年最好看的月亮。（圖／讀者提供，未經授權不得任意轉載，下同）

▲「超級月亮」在海面映出一道金黃大道。（圖／Tibusungu Chen提供，未經授權不得任意轉載，下同） 

▲今晚的月亮是今年最好看的月亮。（圖／讀者提供，未經授權不得任意轉載，下同）

▲今晚的月亮是今年最好看的月亮。（圖／讀者提供，未經授權不得任意轉載，下同）

▲今晚的月亮是今年最好看的月亮。（圖／讀者提供，未經授權不得任意轉載，下同）

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