　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮警一見通緝犯「阿德好想你餒」　「搏感情式」逮捕過程曝光

▲▼花蓮員警一見通緝犯就說「阿德好想你餒」。（圖／記者柯政誟攝）

▲花蓮員警一見通緝犯就說「阿德好想你餒」。（圖／記者柯政誟翻攝） 

記者柯政誟、林彥臣／花蓮報導

花蓮分局員警10日清晨巡邏時，巧遇正在路上騎車的通緝犯，立刻上前圍捕，一見面就問，「阿德去哪裡」、「阿德好想你餒」成功以搏感情的方式，讓阿德卸下心防乖乖就範，整個過程看起來不向警察逮犯人，反而像是朋友巧遇在聊天。

員警一見阿德就表示，「阿德去哪裡，阿德好想你餒，找你很久了餒，身上有沒有帶東西，自己交出來，被我看到更麻煩」。

阿德抱怨，「唉呦，怎麼會遇到你，你中華那個喔」。員警回答，「對啦，我中華那個啦，中華我最有名的，你不知道我是誰喔」。

▲▼花蓮員警一見通緝犯就說「阿德好想你餒」。（圖／記者柯政誟攝）

▲阿德乖乖就範被帶上警車。（圖／記者柯政誟攝）

花蓮分局指出，111年7月10日清晨約6時許，花蓮分局中華所員警3人，在花蓮市區明禮路巡邏時，發現1名電動自行車駕駛，未開啟前方頭燈，且該民眾貌似曾逮捕過的張姓毒品慣犯（56年次），員警基於專業早已獲知張姓慣犯目前已遭通緝，遂立馬上前將其攔查。

張嫌被攔查，立馬脫口而出「怎麼又是你（台語）」，員警更確認是張姓通緝犯無誤，員警立即告知權益並依法逮捕張嫌，更用鬆懈心防方式勸說，使張男放下戒心，主動表示自己稍早仍有吸食毒品，並自行交付身上攜帶的二級毒品安非他命1包及吸食器1只，將張嫌帶返所詢問後，依毒品危害防制條例及通緝案移送花蓮地檢署偵辦。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
桃園市長最新民調！林智堅「論文門」支持率下滑　張善政反超前
超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」秒測你的反應力
GINO開箱新家「浴室有蛋型浴缸」　網羨慕：根本五星級飯店
快訊／美國6月「CPI」創40年新高　道瓊期指下殺近400點
無尊熱戀阿喜曝私下互動　揭「結婚進度」認：很嚮往
林昀儒／廖振珽完勝世錦賽金牌瑞典組合　前進WTT挑戰賽8強
李芷婷「認識男友2天就在一起」！　首同框吐交往細節
床上放色色1物！媽威脅「要告訴爸」　19歲妹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

俠女完勝大俠！夏宗莉怒告劈腿舊愛　討「800萬仲介佣金」判決出爐

花蓮警一見通緝犯「阿德好想你餒」　「搏感情式」逮捕過程曝光

高雄27歲女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

騎小綿羊衝國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」身分曝！家屬揭闖入原因

恐怖刺青男北投隨機攻擊妙齡女　3小時後竹圍捷運站朝人吐口水

快訊／火燒輪胎行「想嚇父親」釀8死　逆子陳彥翔聲押獲准

67歲噁翁對11歲女童伸狼爪　先性騷擾再襲胸摸下體猥褻...下場曝

專偷路邊車觸媒轉換器　竊賊犯案前雙手合十先祈禱

國3北上205K快官路段火燒車！　駕駛跳車逃生...後方回堵2公里　

新北男酒精噴雙手消毒隨手點菸…轟！下秒全身成火球急送醫

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

俠女完勝大俠！夏宗莉怒告劈腿舊愛　討「800萬仲介佣金」判決出爐

花蓮警一見通緝犯「阿德好想你餒」　「搏感情式」逮捕過程曝光

高雄27歲女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

騎小綿羊衝國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」身分曝！家屬揭闖入原因

恐怖刺青男北投隨機攻擊妙齡女　3小時後竹圍捷運站朝人吐口水

快訊／火燒輪胎行「想嚇父親」釀8死　逆子陳彥翔聲押獲准

67歲噁翁對11歲女童伸狼爪　先性騷擾再襲胸摸下體猥褻...下場曝

專偷路邊車觸媒轉換器　竊賊犯案前雙手合十先祈禱

國3北上205K快官路段火燒車！　駕駛跳車逃生...後方回堵2公里　

新北男酒精噴雙手消毒隨手點菸…轟！下秒全身成火球急送醫

莫允雯穿比基尼上街！　「只有一條線」背影辣翻…曝濕身美照

《全明星》女戰神發片遭退貨！　「破皮流血」被罵：沒有感情了

德保拉8局已破百球拚完封勝　助總：投手教練確認過

白曜誠加盟海神有變數？　經紀公司：未來尚未決定

快訊／美股開盤道瓊工業指數「大跌300點」　CPI曝光憂聯準會更鷹派

桃園市長最新民調！林智堅「論文門」支持率下滑3.5%　張善政反超前

收到面試邀請　他一去遭嗆「想看爛學校學生長什麼樣」傻了

賴慧如金曲戰袍遭酸醜！消失10天現身「謝謝指教」：沒人是完美的

6月通膨年增9.1％！續創新高　道瓊期狂殺逾400點

GINO開箱新家「豪華浴室有蛋型浴缸」　網羨慕：根本五星級飯店

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

國3南下6車追撞　1無生命跡象1雙腿骨折

桃園恐怖安養院！　中風翁半年內瘦成皮包骨

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

阿伯「眼神性騷」影片曝！　狂盯機車妹胸腿37秒

8死縱火犯作筆錄　認了買汽油縱火嚇父親

國道「囂張姐」騎機車狂飆　狠甩4輛紅斑馬

機車狂騎國道「囂張姐」身分曝光　最高罰6萬

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

女師偷吃小王　iPhone忘做1事露餡

更多熱門

相關新聞

10縣市上半年房地合一稅繳破億　4張新面孔跌破專家眼鏡

10縣市上半年房地合一稅繳破億　4張新面孔跌破專家眼鏡

上半年各縣市房地合一稅收大增，其中有4縣市首次突破億元大關。苗栗縣達2.34億元，年增幅高達282.5%；花蓮縣則為1.15億元，年增88%。房仲指出，苗栗主要受惠竹科園區的外溢效應，花蓮則由於疫情因素，外來客大舉搶進。

媽和8歲女兒交換秘密！她驚吐「爸爸的驚天秘密」

媽和8歲女兒交換秘密！她驚吐「爸爸的驚天秘密」

花蓮三棧溪20人戲水竟上火　下秒裸身大亂鬥

花蓮三棧溪20人戲水竟上火　下秒裸身大亂鬥

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

她醉躺床被吻！又多一隻手摸全身　驚醒怒告

她醉躺床被吻！又多一隻手摸全身　驚醒怒告

關鍵字：

阿德花蓮

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面