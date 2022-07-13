花蓮警一見通緝犯「阿德好想你餒」　「搏感情式」逮捕過程曝光

▲花蓮員警一見通緝犯就說「阿德好想你餒」。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、林彥臣／花蓮報導

花蓮分局員警10日清晨巡邏時，巧遇正在路上騎車的通緝犯，立刻上前圍捕，一見面就問，「阿德去哪裡」、「阿德好想你餒」成功以搏感情的方式，讓阿德卸下心防乖乖就範，整個過程看起來不向警察逮犯人，反而像是朋友巧遇在聊天。

員警一見阿德就表示，「阿德去哪裡，阿德好想你餒，找你很久了餒，身上有沒有帶東西，自己交出來，被我看到更麻煩」。

阿德抱怨，「唉呦，怎麼會遇到你，你中華那個喔」。員警回答，「對啦，我中華那個啦，中華我最有名的，你不知道我是誰喔」。

▲阿德乖乖就範被帶上警車。（圖／記者柯政誟攝）



花蓮分局指出，111年7月10日清晨約6時許，花蓮分局中華所員警3人，在花蓮市區明禮路巡邏時，發現1名電動自行車駕駛，未開啟前方頭燈，且該民眾貌似曾逮捕過的張姓毒品慣犯（56年次），員警基於專業早已獲知張姓慣犯目前已遭通緝，遂立馬上前將其攔查。

張嫌被攔查，立馬脫口而出「怎麼又是你（台語）」，員警更確認是張姓通緝犯無誤，員警立即告知權益並依法逮捕張嫌，更用鬆懈心防方式勸說，使張男放下戒心，主動表示自己稍早仍有吸食毒品，並自行交付身上攜帶的二級毒品安非他命1包及吸食器1只，將張嫌帶返所詢問後，依毒品危害防制條例及通緝案移送花蓮地檢署偵辦。

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