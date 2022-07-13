專偷路邊車觸媒轉換器　竊賊犯案前雙手合十先祈禱

記者高堂堯／南投報導

南投市周姓男子日前將座車停在路邊，隔天準備開車上班時發現車輛故障，仔細檢查後，發現竟是車底的觸媒轉換器遭鋸斷、偷走，不但當天工作行程被耽誤、更損失2至3萬元更換新零件，憤而報警；警方循線逮獲何姓男子到案，並指觸媒轉換器所含貴金屬因烏俄戰事而價格高漲，引起歹徒覬覦，車主宜多加留意。

▲南投警方偵破中部縣市汽車觸媒轉換器連續竊盜案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，這起車輛觸媒轉換器遭竊案，造成民眾財物損失甚鉅，受理後立即成立專案小組全力偵辦，運用分析監視器等偵查作為，發現何姓男子涉有重嫌；從案發地點監視器畫面看來，何男在作案前，竟然還雙手合十、似乎在祈禱能將贓物順利得手。

▲警方檢視監視器畫面，發現嫌犯作案前竟雙手合十祈求順利。（圖／記者高堂堯翻攝）

專案小組隨即進行跟監、埋伏，11日在台中將犯嫌緝捕到案，且於現場查扣贓物觸媒轉換器數支，並至何男住所起獲犯案工具，且經清查發現他犯罪地點橫跨中部地區，全案訊問後依竊盜罪嫌將何男移送南投地檢署偵辦。

▲▼警方起獲贓物和作案工具，訊後將竊嫌移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局分局長潘仕能表示，後續持續注意是否有類似案件，並落實勤務預防再發生，同時呼籲民眾車輛應放置夜間照明設備良好地方、避免停放於人煙稀少處，若發覺可疑人士疑似路邊「修理」車輛底盤之情形，可撥打110報案專線向警方報案查證。