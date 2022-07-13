▲柯志恩居家隔離拋「反霸凌」政見，嗆邁：知道高雄問題多嚴重？（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩周一確診後只能暫停行程居家隔離，不過，她趁著在家時間查閱近年六都校園霸凌「成案」數字，卻驚見高雄「一支獨秀」，從2018年18案到2020年成長到32案，去年又翻倍到65案。她直接點名高雄市長陳其邁，有沒有意識到高雄霸凌問題有多嚴重？並主張儘速補足專業輔導人力，才能解決霸凌問題。

柯志恩今天說，趁著在家隔離，她查閱近年六都校園霸凌的「成案」數字，新北市從3、40降到19案，台北市維持15案上下，台中和台南大約20幾案，但高雄從2018年18案到2020年成長到32案、快一倍，去年又翻倍到65案，這樣的數字令人十分詫異。

到底是高雄「成案」的校園霸凌特別多，還是其他五都沒有積極通報，尚待之後深入調查。柯志恩表示，她在乎的是，面對校園霸凌層出不窮，高雄市政府做了通報，但然後呢？去年初高雄曾發生鳳山少女遭被霸凌事件，市府研考會成立跨部門平台進行調查，市長跟學生座談時也說設置獨立申訴機制。然而，不管通報、獨立申訴或跨平台調查，都是事後處置，無法防止霸凌的蔓延與惡化。

▲柯志恩主張儘速補足專業輔導人力，才能解決霸凌問題。（圖／記者賴文萱攝）

如果申訴和調查有效，高雄也不會有接連不斷的霸凌事件了！更重要的是，不論霸凌者或被霸凌的學生，其心理狀態都需關心，甚至介入輔導治療。霸凌不會消失，倘若用鋸箭法處理，對學生都是莫大傷害，有些甚至可能成為未來家庭和社會的未爆彈。

柯志恩直接點名陳其邁市長，「你有沒有意識到高雄霸凌問題有多嚴重？」她提出應該在高雄落實反校園霸凌計畫，強調反霸凌不能只有通報、申訴和跨部門平台，她主張儘速補足專業輔導人力，才能解決霸凌問題。

相關計畫包含建立系統性的反霸凌課程，由學生扮演加害者、受害者及目睹者的角色，並教導學會同理與採取行動；以反霸凌小組的概念，強化現有的輔導體系，並落實加害者與受害者的追蹤與持續輔導。

另外，最重要的是，要編列足夠的預算，真正補足學校輔導人力與輔導機制，並讓駐點學校心理師納入正式編制人員。柯志恩說，看看國內網路充斥各種抹黑和言語暴力、街頭鬥毆日見、霸凌別人成為變態的日常，不能再視而不見，每一個人都要積極地反對霸凌，為我們和我們的下一代創造快樂與幸福的空間。