傳「藍軍倒戈」美濃2／3宮廟改挺陳其邁　柯陣營：數據哪來？

▲地方盛傳美濃區有2/3的宮廟同樣表態要「挺邁」，恐重創柯志恩選情。（圖／柯志恩團隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長選戰開打，但繼先前深藍鐵樁腳玉皇宮天公廟主委許文良，倒戈力挺現任高雄市長陳其邁後，地方又盛傳美濃區有2/3的宮廟同樣表態要「挺邁」。對此，陳其邁上午回應，施政不分黨派、也不分族群，感謝美濃鄉親支持；柯陣營則不甘示弱回應質疑，一般來說，宮廟都是站在中立角色，數字如何統計出來？要持保留態度。

地方傳出美濃區2/3宮廟表態要挺邁，尤其不少宮廟更是由藍轉綠，恐大大衝擊國民黨高雄市長候選人柯志恩選情。柯志恩競選團隊發言人陳麗娜上午受訪質疑，一般來說，因為信徒來自四面八方，宮廟通常都是站在中立角色，所以其數據如何統計出來？她持保留態度。

▲▼柯志恩10日至地方拜票，11日就因確診開始居家隔離。（圖／柯志恩團隊提供）

陳麗娜隨後則坦言，美濃曾是藍軍支持率比較高的地方，但這幾年來市長選舉，的確綠營表現勝出機會有比較多一點，這可能跟綠營長期執政有關，民眾會有熟悉度的問題，然而宮廟委員雖會有表態政治上想要支持人，可她認為選擇權終究還是屬於民眾。

不過，選戰才剛開跑，柯志恩就因確診不得不暫停走訪地方的行程，對此，陳麗娜說，柯市長一下來本來就準備跟地方多多互動，但目前還在染疫居家隔離期間，但她很有親和力、個性開朗活潑、反應也很敏捷，希望大家多給她一點時間去認識她。

陳麗娜強調，高雄不是需要熟悉的人，而是需要一個可以讓高雄更好的人，只有透過兩個候選人彼此把各自特色表現出來，才能讓民眾清楚選擇，而在她充分認識地方之後，相信整體上大家會聽到不同風評的展現，現在才7月都還言之過早，而且高雄不是只有美濃，全高雄都是柯志恩要去努力的地方。

▲陳其邁感謝美濃鄉親支持，強調施政一向不分黨派，也不分族群。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對於藍軍倒戈一事，陳其邁受訪時則回應，施政一向不分黨派，也不分族群，所以感謝美濃鄉親的支持。他相信不管是任何的市政建設，在美濃、六龜、杉林這些客家鄉親比較多的地方，都同樣給予更多的關注。

陳其邁說，像是在打疫苗時，再怎麼辛苦也兼顧到區域的平衡，醫護同仁都非常盡心盡力。例如田寮人數最少，但醫護密度、打疫苗密度也是最高，這個都是因為一向秉持同樣的理念，就是不分族群、不分黨派。