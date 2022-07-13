快訊／獲國民黨徵召戰澎湖　賴峰偉：儘速聯繫陳雙全化解爭議





▲澎湖縣長賴峰偉獲得徵召參選連任。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨今（13）日舉行中常會，正式提名現任澎湖縣長賴峰偉爭取連任，黨主席朱立倫表示，賴峰偉有非常豐厚的行政經驗，擔任澎湖縣長三任以來可說是改變澎湖，甚至在離島都能做汙水下水道，對於澎湖的建設有所貢獻，是一位認真努力的縣長。賴峰偉則表示，他會儘速與陳雙全聯繫，化解爭議。

對於副議長退黨引發爭議，國民黨祕書長黃健庭則表示，這次包括賴峰偉、副議長陳雙全都表達對參選澎湖縣長的意願，兩人實力相當，黨內也做了3次民調，最後希望提出來是有依據、最具勝選實力的人選。

黃健庭表示，在對戰民進黨的主要對手上，賴峰偉能夠勝出，因此在選策會討論後達到共識，建議提名賴峰偉連任，完成澎湖的建設。副秘書長王育敏表示，選策會根據參選人的條件、民調和地方領袖的意見和聲音，綜合做判斷和考量，民調不是唯一的依據，而且賴峰偉在與對手的民調上是可以贏對手的，所以認為他還是能繼續贏得勝選，所以提名賴。

賴峰偉會後受訪表示，他會努力與陳雙全溝通、協調，希望能獲得他的支持，促成黨內團結與勝選，但目前仍沒有聯繫上，並表達對於贏得選戰有絕對的信心。賴峰偉強調，他在首任時就提出澎湖的目標「國際島嶼海上明珠」，下一任就是要讓澎湖推上國際化，目前已經擴建碼頭可以停到7500噸，也聘請32位外籍教師提高英文能力，已經準備好迎向國際。

賴重申，陳雙全的問題，他一定會再多協調，也希望跟他合作，「我跟他關係、交情都不錯」。至於民調差距不高的部分，賴則說，黨中央全方位的考慮就是要勝選，他也有信心贏得勝選，會全力以赴。