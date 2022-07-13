　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓流曾橫掃三山！美濃宮廟卻傳「變天挺邁」　他直言是崩盤前兆

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲地方盛傳美濃區有2/3的宮廟同樣表態要「挺邁」，恐重創柯志恩選情。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

韓國瑜2018年時參選高雄市長時「三山造勢」大成功，把綠地翻轉變藍天，但如今地方盛傳，今年選戰美濃區有2/3的宮廟表態要「改挺邁」。具有客家血統的台灣基進三民區市議員參選人張博洋認為，這是國民黨三山崩盤的前兆，直言柯團隊找了一堆韓國瑜人馬來操盤，不就是擺明告訴鄉親上次輸不怕？

地方傳出美濃區2/3宮廟表態要挺邁，尤其不少宮廟更是由藍轉綠，恐大大衝擊國民黨高雄市長候選人柯志恩選情。柯志恩競選團隊發言人陳麗娜對此質疑，一般來說，因為信徒來自四面八方，宮廟通常都是站在中立角色，所以其數據如何統計出來？她持保留態度。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩10日公開行程。（圖／柯志恩團隊提供）

▲地方傳出美濃區2/3宮廟表態要挺邁，尤其不少宮廟更是由藍轉綠，恐衝擊國民黨高雄市長候選人柯志恩選情。（圖／柯志恩團隊提供）

不過，張博洋認為，柯志恩陣營應該要質疑的，不是2/3數字何來，而是美濃還剩下多少人願意支持柯志恩，尤其柯團隊還找了一堆韓國瑜人馬來操盤，不就是擺明告訴鄉親上次輸不怕？

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 高雄市議員參選人劉航遠 陳子瑜 張婷婷 張博洋 李雨蓁 黃敬雅 楊華樺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張博洋表示，陳其邁在地方組織上下足功夫，反觀國民黨還在「沈浸當年勇」，如今美濃宮廟變天，其實就是國民黨三山崩盤的前兆。（圖／記者屠惠剛攝）

張博洋分析，柯志恩團隊很想複製當年韓國瑜三山造勢橫掃高雄的氣勢，才會找韓家軍繼續操盤組織，但陳其邁兩年拚四年在建設、地方組織上下足功夫，反觀國民黨還在「沈浸當年勇」，如今美濃宮廟變天，其實就是國民黨三山崩盤的前兆。

張博洋說，客家鄉親愛恨分明，曾幫助國民黨前市長翻轉，但他卻背叛落跑，就算這次沒有支持陳其邁，票也不會投給國民黨。他也呼籲陳麗娜，不要只有看到不存在的追蹤器，卻看不到真實存在的民意。

▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲陳其邁感謝美濃鄉親支持，強調施政一向不分黨派，也不分族群。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對於藍軍倒戈一事，陳其邁今日受訪時則回應，施政一向不分黨派，也不分族群，所以感謝美濃鄉親的支持。他相信不管是任何的市政建設，在美濃、六龜、杉林這些客家鄉親比較多的地方，都同樣給予更多的關注。

陳其邁說，像是在打疫苗時，再怎麼辛苦也兼顧到區域的平衡，醫護同仁都非常盡心盡力。例如田寮人數最少，但醫護密度、打疫苗密度也是最高，這個都是因為一向秉持同樣的理念，就是不分族群、不分黨派。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
罕見遶境出現「比基尼」陣頭！　台南6正妹辣翻
北市爆今年「首例漢他病毒」　40歲女疑吸入性感染
快訊／陳時中空戰團隊成形　背後「焦糖哥哥」操刀
劉德華新片「拍槍戰戲」出意外！金像獎影帝倒地不起
5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送
快訊／侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」
國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過
輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

快訊／陳時中空戰團隊成形　背後竟有「焦糖哥哥」操刀

金門烈嶼駐軍槍殺20名越南難民　監院促請法務部研擬非常上訴

侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」

轟陳時中「自由業」說　蔣萬安：領納稅錢卻羞辱政務官的責任心

趙少康喊話台大　林智堅論文審查會議「全程開直播」

韓流曾橫掃三山！美濃宮廟卻傳「變天挺邁」　他直言是崩盤前兆

控柯文哲「花最多錢市長」　蔣萬安：我上任一定發敬老金

「許多相信柯文哲屁話的人都後悔」　顏若芳：現在更要挺陳時中

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

快訊／陳時中空戰團隊成形　背後竟有「焦糖哥哥」操刀

金門烈嶼駐軍槍殺20名越南難民　監院促請法務部研擬非常上訴

侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」

轟陳時中「自由業」說　蔣萬安：領納稅錢卻羞辱政務官的責任心

趙少康喊話台大　林智堅論文審查會議「全程開直播」

韓流曾橫掃三山！美濃宮廟卻傳「變天挺邁」　他直言是崩盤前兆

控柯文哲「花最多錢市長」　蔣萬安：我上任一定發敬老金

「許多相信柯文哲屁話的人都後悔」　顏若芳：現在更要挺陳時中

台南、日本山口縣相約締盟延續安倍信念　黃偉哲：建立緊密友誼

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

亞洲輸美貨櫃量6月創高！運費維持高檔　日媒曝「1警訊」

女星驚遇車禍...當場輾爛受害者！　賠償金僅200元原因曝光

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

東亞盃20日戰老冤家中國　中華女足教頭顏士凱非常期待

林俊易三局逆轉勝世界23位泰國小將　闖進新加坡賽男單16強

錢都老公賺的！「月給婆婆7千元」3寶媽幫親娘討紅包　網1原因全挺

王子維苦戰不敵金廷吞下對戰4連敗　新加坡賽首輪止步

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開　人妻哭：想要又不能偷吃

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

復航空難唯一倖存空姐　宣布參選議員

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

逃過空難被當女鬼！復航空姐黃敬雅現身市場

快訊／「不捨之心油然而生」　陳時中出戰北市長：台北值得更好

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　陳雙全怒退黨

ET民調／侯友宜領先林佳龍25.3%　2成3民進黨支持者挺連任

快訊／首都市政也要指揮官！蔡英文正式徵召陳時中

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金

日本為何速發簽證給賴清德？　專家揭「三個宣示」

動員今衝國民黨抗議　新黨：再見，朱立倫！

陳時中稱自由業　她酸：是政治劈腿男

更多熱門

相關新聞

不斷更新／一張圖看完22縣市佈局　各方勢力九合一拚插旗

不斷更新／一張圖看完22縣市佈局　各方勢力九合一拚插旗

2022年九合一大選將於11月26日舉行，隨著投票日逼近，各黨陸續確定縣市長人選，除了藍綠外，民眾黨、時代力量等都有提出參戰名單。《東森新媒體ETtoday》整理圖表，帶您快速了解全台22縣市長提名現階段狀況。

快訊／獲國民黨徵召戰澎湖　賴峰偉：儘速聯繫陳雙全化解爭議

快訊／獲國民黨徵召戰澎湖　賴峰偉：儘速聯繫陳雙全化解爭議

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　陳雙全怒退黨

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　陳雙全怒退黨

傳「藍軍倒戈」美濃2/3宮廟改挺陳其邁

傳「藍軍倒戈」美濃2/3宮廟改挺陳其邁

澎湖縣副議長陳雙全宣布退黨　不滿國民黨提名「未公開民調」

澎湖縣副議長陳雙全宣布退黨　不滿國民黨提名「未公開民調」

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面