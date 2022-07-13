韓流曾橫掃三山！美濃宮廟卻傳「變天挺邁」　他直言是崩盤前兆

▲地方盛傳美濃區有2/3的宮廟同樣表態要「挺邁」，恐重創柯志恩選情。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

韓國瑜2018年時參選高雄市長時「三山造勢」大成功，把綠地翻轉變藍天，但如今地方盛傳，今年選戰美濃區有2/3的宮廟表態要「改挺邁」。具有客家血統的台灣基進三民區市議員參選人張博洋認為，這是國民黨三山崩盤的前兆，直言柯團隊找了一堆韓國瑜人馬來操盤，不就是擺明告訴鄉親上次輸不怕？

地方傳出美濃區2/3宮廟表態要挺邁，尤其不少宮廟更是由藍轉綠，恐大大衝擊國民黨高雄市長候選人柯志恩選情。柯志恩競選團隊發言人陳麗娜對此質疑，一般來說，因為信徒來自四面八方，宮廟通常都是站在中立角色，所以其數據如何統計出來？她持保留態度。

▲地方傳出美濃區2/3宮廟表態要挺邁，尤其不少宮廟更是由藍轉綠，恐衝擊國民黨高雄市長候選人柯志恩選情。（圖／柯志恩團隊提供）

不過，張博洋認為，柯志恩陣營應該要質疑的，不是2/3數字何來，而是美濃還剩下多少人願意支持柯志恩，尤其柯團隊還找了一堆韓國瑜人馬來操盤，不就是擺明告訴鄉親上次輸不怕？

▲張博洋表示，陳其邁在地方組織上下足功夫，反觀國民黨還在「沈浸當年勇」，如今美濃宮廟變天，其實就是國民黨三山崩盤的前兆。（圖／記者屠惠剛攝）

張博洋分析，柯志恩團隊很想複製當年韓國瑜三山造勢橫掃高雄的氣勢，才會找韓家軍繼續操盤組織，但陳其邁兩年拚四年在建設、地方組織上下足功夫，反觀國民黨還在「沈浸當年勇」，如今美濃宮廟變天，其實就是國民黨三山崩盤的前兆。

張博洋說，客家鄉親愛恨分明，曾幫助國民黨前市長翻轉，但他卻背叛落跑，就算這次沒有支持陳其邁，票也不會投給國民黨。他也呼籲陳麗娜，不要只有看到不存在的追蹤器，卻看不到真實存在的民意。

▲陳其邁感謝美濃鄉親支持，強調施政一向不分黨派，也不分族群。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對於藍軍倒戈一事，陳其邁今日受訪時則回應，施政一向不分黨派，也不分族群，所以感謝美濃鄉親的支持。他相信不管是任何的市政建設，在美濃、六龜、杉林這些客家鄉親比較多的地方，都同樣給予更多的關注。

陳其邁說，像是在打疫苗時，再怎麼辛苦也兼顧到區域的平衡，醫護同仁都非常盡心盡力。例如田寮人數最少，但醫護密度、打疫苗密度也是最高，這個都是因為一向秉持同樣的理念，就是不分族群、不分黨派。