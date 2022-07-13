先打球才能上車？板橋站出現「近10張桌球桌」　北捷曝：8月試營運

▲台北捷運公司捷運板橋站設立「捷運桌球場」。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運板橋站日前在牆壁貼上「捷運桌球場」指引，且B2層已有擺上10多張桌球桌，引發乘客好奇「要先打球才能上車嗎？」。台北捷運公司13日表示，此為全台獨家首創「捷運站打桌球」，預計8月起試營運、預計9月上旬開幕。

位於新北市板橋車站裡面的捷運板橋站，與台鐵、高鐵和環狀線共構，而捷運板橋站則位於地下2、3、4層，B2為電扶梯及通道，但有民眾近日發現，B2設立了「捷運桌球場」，引發民眾納悶，甚至開玩笑稱「要先打球才能上車嗎？」

對此，台北捷運公司13日回應，此為全台獨家首創「捷運站打桌球」，捷運板橋站桌球場（Metro Table Tennis Space）即將提供服務，場地設施完善，有優質平整的活動場域及空調環境，美學設計包含捷運獨有特色，現場休息座椅取材於電聯車汰換座椅，經過巧思加工製作，享受打球休息比照捷運列車五星級服務。

針對營運時間，北捷指出，未來採用事先於北投會館網站預約及付費方式，預計8月起試營運、預計9月上旬開幕，北捷依教育部體育署運動設施規範及分級分類參考手冊，規劃出板橋站桌球場地符合訓練、教學場地規範，可舉辦區域性賽事活動，且使用球桌設備及運動地坪項目，皆有國際桌球總會ITTF認證。