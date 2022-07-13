　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

先打球才能上車？板橋站出現「近10張桌球桌」　北捷曝：8月試營運

▲▼台北捷運公司捷運板橋站設立「捷運桌球場」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北捷運公司捷運板橋站設立「捷運桌球場」。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運板橋站日前在牆壁貼上「捷運桌球場」指引，且B2層已有擺上10多張桌球桌，引發乘客好奇「要先打球才能上車嗎？」。台北捷運公司13日表示，此為全台獨家首創「捷運站打桌球」，預計8月起試營運、預計9月上旬開幕。

位於新北市板橋車站裡面的捷運板橋站，與台鐵、高鐵和環狀線共構，而捷運板橋站則位於地下2、3、4層，B2為電扶梯及通道，但有民眾近日發現，B2設立了「捷運桌球場」，引發民眾納悶，甚至開玩笑稱「要先打球才能上車嗎？」

對此，台北捷運公司13日回應，此為全台獨家首創「捷運站打桌球」，捷運板橋站桌球場（Metro Table Tennis Space）即將提供服務，場地設施完善，有優質平整的活動場域及空調環境，美學設計包含捷運獨有特色，現場休息座椅取材於電聯車汰換座椅，經過巧思加工製作，享受打球休息比照捷運列車五星級服務。

針對營運時間，北捷指出，未來採用事先於北投會館網站預約及付費方式，預計8月起試營運、預計9月上旬開幕，北捷依教育部體育署運動設施規範及分級分類參考手冊，規劃出板橋站桌球場地符合訓練、教學場地規範，可舉辦區域性賽事活動，且使用球桌設備及運動地坪項目，皆有國際桌球總會ITTF認證。

▲▼台北捷運公司捷運板橋站設立「捷運桌球場」。（圖／記者袁茵攝）

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
快訊／輪胎行8死　縱火犯陳彥翔終於說話了
陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　小英女孩入陣
疫苗護照明更新！和美加日澳相容　接種廠牌、日期全揭露
快訊／死亡最年輕40多歲　1人發病當天送醫不治
快訊／今本+29849！新北4997例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／今增49死「連兩天新低」　本土+29849
黑絲重機妹遭「蓋棉被」重擊！　傷勢曝光
夏克立友人不滿遭影射小三！　《新聞挖挖哇》下架影片
日本單日暴增至7萬例！南韓疫情反彈　8月中恐破20萬
見母子苦命行乞「都給1千」　社會局揭真相打臉
快訊／國民黨拍板提名賴峰偉　陳雙全氣炸退黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

北市停車費要漲價？最高每小時150元　柯文哲掛保證：大多數不漲

與黃珊珊視察挨批「行政不中立」　黃瀞瑩：其他黨議員要來也可以

評高虹安「民代型性格」　沈慧虹：沒人認為她幫過科學園區什麼忙

衛福部「花納稅錢」出書替陳時中造勢？　王鴻薇批：真的非常噁心

「林佳龍是新北最強母雞！」　張志豪：將全面檢視侯友宜四年缺失

「想與政治保持距離」未能如願　徐永明：對年底北市選舉很憂心

北市7年沒發敬老金有省到嗎？　議員喊：柯文哲是花錢最多的市長

先打球才能上車？板橋站出現「近10張桌球桌」　北捷曝：8月試營運

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　澎湖副議長陳雙全氣炸退黨

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

北市停車費要漲價？最高每小時150元　柯文哲掛保證：大多數不漲

與黃珊珊視察挨批「行政不中立」　黃瀞瑩：其他黨議員要來也可以

評高虹安「民代型性格」　沈慧虹：沒人認為她幫過科學園區什麼忙

衛福部「花納稅錢」出書替陳時中造勢？　王鴻薇批：真的非常噁心

「林佳龍是新北最強母雞！」　張志豪：將全面檢視侯友宜四年缺失

「想與政治保持距離」未能如願　徐永明：對年底北市選舉很憂心

北市7年沒發敬老金有省到嗎？　議員喊：柯文哲是花錢最多的市長

先打球才能上車？板橋站出現「近10張桌球桌」　北捷曝：8月試營運

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　澎湖副議長陳雙全氣炸退黨

數位疫苗證明「增美國相容格式」　莊人祥回應高端列入時機

輪胎行8死縱火犯說話了　坦承買汽油「嚇父親」：點火紙團鬆手

謝和弦小孩性別曝光！ 狂喜PO超音波照「來管我的」乳名也想好了

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

語言障礙男迷途「反鎖廁所」　台東警開導助返家

恐怖安養院！父住半年瘦成43kg皮包骨　社會局查核「最高罰30萬」

北市停車費要漲價？最高每小時150元　柯文哲掛保證：大多數不漲

台東推HFS健康照護旅宿認證　45家旅宿業讓遊客住的安心

疫苗護照明更新！和美加日澳相容　接種廠牌、日期全揭露

把我們當高中生管！台積電3大文化嚇到美國員工：跟主管溝通像撞牆

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

復航空難唯一倖存空姐　宣布參選議員

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

逃過空難被當女鬼！復航空姐黃敬雅現身市場

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　陳雙全怒退黨

ET民調／侯友宜領先林佳龍25.3%　2成3民進黨支持者挺連任

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

陳時中稱自由業　她酸：是政治劈腿男

動員今衝國民黨抗議　新黨：再見，朱立倫！

「虧雞福來爹」林義豐　周六看氣氛宣布參選

獨／侯友宜選辦全代會後成立　選前2週正式請假

日本為何速發簽證給賴清德？　專家揭「三個宣示」

快訊／李登輝「三星愛將」曹文生辭世　曾任總政戰部主任

比三腳督刺激！苗栗變「六腳督」激戰　鍾東錦被拔縣黨部主委仍不言退

現在人為什麼加入民進黨？　呂秀蓮：因為「容易當選」

更多熱門

相關新聞

即／捷運萬大線工安意外！　工人墜落無生命跡象送醫

即／捷運萬大線工安意外！　工人墜落無生命跡象送醫

捷運萬大線13日驚傳工安意外！台北市中正區西藏路、捷運萬大線工程發生一起工人墜落意外，1名年約50歲的男子在工地施工時因不明原因不慎墜落工地坑洞，一旁工人發現趕緊報警。救護人員到場後，發現男子已無生命跡象，現場急救送醫，至於詳細事故原因仍有待警方進一步釐清。

狂讚勤勞！林勝東挺黃珊珊選市長

狂讚勤勞！林勝東挺黃珊珊選市長

婦人因欄杆鏽蝕摔傷　二審國賠104萬餘元

婦人因欄杆鏽蝕摔傷　二審國賠104萬餘元

蔡炳坤生命安全沒問題！柯文哲曝最新病況

蔡炳坤生命安全沒問題！柯文哲曝最新病況

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北捷運北捷桌球

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面