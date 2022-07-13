北市停車費要漲價？最高每小時150元　柯文哲掛保證：大多數不漲

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前為了解決車輛久佔問題，有意調高停車費率，未來將使用率較高的公有停車格及停車場，費用從每小時60元上調至80元、100元，最高150元，預計7月23日舉辦公聽會蒐集意見。面對停車費是否調漲，台北市長柯文哲13日表示，絕大多數的停車費不會調漲，僅只針對某些地區，「請大家不要緊張」。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲13日上午出席環南市場環境整潔評比頒獎典禮，針對是否要調漲公有停車費，柯文哲表示，新版草案目的是要將停車費上限拉高，但「絕大多數的停車費不會漲」，只有在某些地區，例如某些周邊私人停車場比現行上限高很多的地區，會違反市場規則。

柯文哲強調，北市不會把所有停車費都上漲，有計算一個標準，停車佔有率時間超過85％才可申請調漲，「我們只是把上限提高，但絕大多數的停車場都是用比較低價位收費，我們要讓市場機制可以更有效的運作，就這樣不要緊張。」

台北市停管處今年重新檢討調整停車費率，目前「台北市公有停車場收費費率自治條例」規定，汽車計時收費上限為60元，但因部分路段的公有停車位出現久佔問題，所以停管處擬定4種費率級距，並於7月23日舉辦「台北市公有停車場收費費率自治條例修正公聽會」，蒐集多方意見與訴求。