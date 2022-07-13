河濱公園扶一把　婦人竟摔落2公尺溝渠而腦震盪骨折獲准國賠

▲婦人因欄杆鏽蝕而摔傷，高院二審判准國賠104萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市鍾姓婦人5年多前行經台北市木柵河濱公園時，伸手抓了一旁的不鏽鋼護欄，結果欄杆因為鏽蝕而斷裂，婦人摔落2公尺深的溝渠，腦震盪並多處骨折。婦人起訴請求台北市政府國賠，一審判准93萬餘元。案經上訴，高等法院13日二審加碼改判准國賠104萬餘元。可上訴。

判決指出，本案發生於2017年5月6日，下午4時許，鍾姓婦人於臺北市文山區堤內水防道路時，以右手扶了道路旁不鏽鋼護欄，結果護欄竟鬆脫翻倒。婦人倒栽蔥摔入溝渠，先撞擊對側溝壁，再跌落溝底。婦人緊急送醫急救治療，出現頭部輕微腦震盪、額頭撕裂傷、頸椎挫傷移位、肋骨骨折及左手、腰部與兩腿挫傷等傷害。

婦人住院治療後仍無法自行轉動頸椎，腰椎傾斜不良於行，不時有腳部麻痺情形，後續乃又住院進行頸椎椎間盤切除手術；左肘左腕亦因後遺症狀，陸續接受左側尺骨截骨縮短併自費鈦合金鋼板固定手術、左手拇指伸肌腱修補手術及石膏固定。婦人不滿，認為當時欄杆定著用的螺絲鏽蝕，害他摔落溝渠受傷，顯見台北市政府工務局水利工程處在管理欄杆上有疏失，因此提出國賠訴訟，求償396萬餘元。

一審法院審理後，認定台北市府有疏失，判准國賠93萬685元。全案再上訴，高等法院二審審理後，認為斷裂的護欄底座螺絲有一處鏽蝕，且該鏽蝕處即為護欄與底座斷裂之處，堪認護欄就是因為嚴重鏽蝕才未能承受外力而斷裂，讓婦人跌落溝渠。高院認為，該處鏽蝕是護欄設置後所發生瑕疵，且已累積相當時日，足認台北市政府對護欄之養護管理確有欠缺，必須國賠。經過重新計算後，高院加碼，改判准國賠償104萬7895元（包含精神慰撫金60萬元）。可上訴。