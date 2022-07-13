　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

河濱公園扶一把　婦人竟摔落2公尺溝渠而腦震盪骨折獲准國賠

▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲婦人因欄杆鏽蝕而摔傷，高院二審判准國賠104萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市鍾姓婦人5年多前行經台北市木柵河濱公園時，伸手抓了一旁的不鏽鋼護欄，結果欄杆因為鏽蝕而斷裂，婦人摔落2公尺深的溝渠，腦震盪並多處骨折。婦人起訴請求台北市政府國賠，一審判准93萬餘元。案經上訴，高等法院13日二審加碼改判准國賠104萬餘元。可上訴。

判決指出，本案發生於2017年5月6日，下午4時許，鍾姓婦人於臺北市文山區堤內水防道路時，以右手扶了道路旁不鏽鋼護欄，結果護欄竟鬆脫翻倒。婦人倒栽蔥摔入溝渠，先撞擊對側溝壁，再跌落溝底。婦人緊急送醫急救治療，出現頭部輕微腦震盪、額頭撕裂傷、頸椎挫傷移位、肋骨骨折及左手、腰部與兩腿挫傷等傷害。

婦人住院治療後仍無法自行轉動頸椎，腰椎傾斜不良於行，不時有腳部麻痺情形，後續乃又住院進行頸椎椎間盤切除手術；左肘左腕亦因後遺症狀，陸續接受左側尺骨截骨縮短併自費鈦合金鋼板固定手術、左手拇指伸肌腱修補手術及石膏固定。婦人不滿，認為當時欄杆定著用的螺絲鏽蝕，害他摔落溝渠受傷，顯見台北市政府工務局水利工程處在管理欄杆上有疏失，因此提出國賠訴訟，求償396萬餘元。

一審法院審理後，認定台北市府有疏失，判准國賠93萬685元。全案再上訴，高等法院二審審理後，認為斷裂的護欄底座螺絲有一處鏽蝕，且該鏽蝕處即為護欄與底座斷裂之處，堪認護欄就是因為嚴重鏽蝕才未能承受外力而斷裂，讓婦人跌落溝渠。高院認為，該處鏽蝕是護欄設置後所發生瑕疵，且已累積相當時日，足認台北市政府對護欄之養護管理確有欠缺，必須國賠。經過重新計算後，高院加碼，改判准國賠償104萬7895元（包含精神慰撫金60萬元）。可上訴。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
破6.6億觀看　「Lofi Girl」兩年直播遭檢舉下架
超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌
快訊／9成勞工盼「颱風假法制化」！　勞動部回應了
國道連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛遭夾身亡
「台第一AV男優」公開年收入！　揭密3辛酸職災：斷裂了
快訊／陳修將「殺小三」交保了！　羈押7個月30萬換自由
LIVE／黃嘉千婚變秘辛！驚爆脖有抓痕　賣房狂賺2000萬
1張圖嚇壞家長！　小孩耳朵變形成「史瑞克」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌2歲兒吵鬧關廁所3天餓死只剩5kg　狠母同居人判刑

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

「石化教父」發監前逃大陸7年罹癌返台　保外就醫中再吃偷渡罪

查扣15年飆2.3倍！台東地檢法拍貪污醫師27金條　賣出4513萬天價

疫情關在家「改造3把槍」慘了　高雄男吐心酸：上網買槍遭騙3千

陳修將交保了！羈押7個月30萬換自由　具保停押理由曝

國3連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛慘遭夾不治

快訊／北投道路延伸工程傳意外！2工人高空作業「從吊籃上墜落」

河濱公園扶一把　婦人竟摔落2公尺溝渠而腦震盪骨折獲准國賠

懷疑地院法官與高嘉瑜「是親戚」！林秉樞聲請法官迴避遭打臉

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

嫌2歲兒吵鬧關廁所3天餓死只剩5kg　狠母同居人判刑

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

「石化教父」發監前逃大陸7年罹癌返台　保外就醫中再吃偷渡罪

查扣15年飆2.3倍！台東地檢法拍貪污醫師27金條　賣出4513萬天價

疫情關在家「改造3把槍」慘了　高雄男吐心酸：上網買槍遭騙3千

陳修將交保了！羈押7個月30萬換自由　具保停押理由曝

國3連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛慘遭夾不治

快訊／北投道路延伸工程傳意外！2工人高空作業「從吊籃上墜落」

河濱公園扶一把　婦人竟摔落2公尺溝渠而腦震盪骨折獲准國賠

懷疑地院法官與高嘉瑜「是親戚」！林秉樞聲請法官迴避遭打臉

嫌2歲兒吵鬧關廁所3天餓死只剩5kg　狠母同居人判刑

性侵再犯多！泰國允許對強暴犯「化學閹割」　參院通過法案

活活被熱死！　成都醫院罕見連3「熱射病」送醫亡

地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然麻痺昏迷　老公嚇壞：她差點死掉

傳「藍軍倒戈」美濃2／3宮廟改挺陳其邁　柯陣營：數據哪來？

鍾文榮／減少免洗杯用量　讓業者少賺不如讓消費者多賺

韋安／新北侯、龍大戰　差距最少40萬起跳？！

中華大學董座是綠營議員　林智堅論文風波再燒！校長4點聲明回應

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

黃伊平／輕浮的玩笑或性騷擾？從兒權講師性騷疑雲說起

社會熱門新聞

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

國3南下6車追撞　1無生命跡象1雙腿骨折

國道「囂張姐」騎機車狂飆　狠甩4輛紅斑馬

桃園恐怖安養院！　中風翁半年內瘦成皮包骨

女師偷吃小王　iPhone忘做1事露餡

小蘭嶼「火燒島」目擊者傻眼！消防局回應了

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

媽和8歲女兒交換秘密！她驚吐「爸爸的驚天秘密」

小夫妻飯店走廊激戰影片流出　源頭是他！

國道3南下192.3K撞成一團　1命危

飯店走廊激戰糗被反鎖！警要辦小夫妻妨害風化

更多熱門

相關新聞

蔡炳坤生命安全沒問題！柯文哲曝最新病況

蔡炳坤生命安全沒問題！柯文哲曝最新病況

台北市副市長蔡炳坤11日晚間出血性腦中風，緊急送醫開刀後轉至加護病房觀察。面對蔡炳坤目前的狀況，台北市長柯文哲表示，生命安全沒有問題，目前可用的鎮定劑、藥都用了，但還是要看3天，讓蔡炳坤慢慢醒過來，才能知道後遺症有多少。

林秉樞懷疑法官與高嘉瑜是親戚　高院打臉

林秉樞懷疑法官與高嘉瑜是親戚　高院打臉

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

敬老金記者會黃獨挑大梁　柯這樣說

敬老金記者會黃獨挑大梁　柯這樣說

北市年度災防演習　柯隨機點題

北市年度災防演習　柯隨機點題

關鍵字：

法律人權台北市政府欄杆鏽蝕二審國賠婦人河濱公園高等法院

讀者迴響

熱門新聞

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

黃嘉千爆「脖有紅色抓痕」報警！翻臉夏克立內幕曝

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面