挺黃珊珊選台北市長！林勝東狂讚「勤勞、用心」　低調不談陳時中

記者袁茵／台北報導

環南市場自治會長林勝東因於2021年本土疫情爆發時，當面怒嗆立委林昶佐「騙子」，一夕之間爆紅，更使林昶佐負面聲量激增。面對年底九合一選舉，林勝東13日大讚台北市副市長黃珊珊很勤勞，暗示自己將會支持黃珊珊選市長；至於國民黨台北市長參選人蔣萬安，林勝東則稱，需要找一個「真正懂的」，才能讓台北市迅速進步。

▲環南市長自治會長林勝東。（圖／記者呂佳賢攝）

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊13日上午到環南市場，參加環境整潔評比頒獎典禮，只見柯文哲、黃珊珊與同樣在場的林勝東互動良好，連受訪時也都站在一起。

被問到年底會不會挺黃珊珊選市長？林勝東受訪時表示，在去年萬華疫情嚴重期間，他從沒看過一個政治人物敢進到萬華，當時只有黃珊珊每天往萬華、中正跑，尤其是環南市場，自己曾問過黃珊珊「大家都不敢來，妳為什麼每天往這跑？」但黃珊珊卻認為，自己只顧慮市民生命財產，不會去顧慮自身生命安全。

林勝東提及，一個政治人物可以回覆這樣的話，真的讓人感動在心頭，且黃珊珊也對台北市傳統市場改建非常用心，幾乎每個月都會來和自治會開會，確認哪裡需要改進、加強，「真的是很勤勞的副市長。」

媒體追問，會不會支持民進黨籍的衛福部長陳時中？林勝東僅笑稱，「這個我就不知道。」至於國民黨台北市長參選人蔣萬安有無關心過萬華？林勝東認為，若要推動市政，得延續前一任的市政下去，「需要一個真正懂的，整個後續要怎麼做的，整個台北市才會迅速進步。」否則會延遲到整個台北市建設、都市更新建設。