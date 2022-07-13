查扣15年飆2.3倍！台東地檢法拍貪污醫師27金條　賣出4513萬天價

▲27條黃金拍出4513萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地檢署偵辦前署立台東醫院陳姓醫師貪污案，先前查扣黃金條塊27條，每條約1公斤，13日進行拍賣，吸引超過百名民眾競標，現場氣氛熱絡，最後27條黃金拍賣總結果為4513萬1000元，平均每條黃金拍賣價格為167萬1518元。

檢警人員一早就到土地銀行台東分行將所查扣的27條黃金取出，全程警車戒護，標售現場更有4位霹靂小組荷槍實彈警戒，入場者都要檢查包包跟進行金屬探測，以防止發生意外。

▲27條黃金拍出4513萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第1標168萬元成交；第5標共8塊1公斤黃金，1339萬元賣出；最後1標12塊1公斤黃金，2004萬元標出；台東地檢主任檢察官陳筱茜說明，27條黃金拍賣總結果為4513萬1000元，平均1公斤拍賣價格為167萬1518元。13日台灣銀行公布的黃金牌價，1公斤為167萬5568元，仍有些許價差。

台東地檢署十五年前偵辦陳仁文（原名陳明哲，已故）貪污案，查出陳自一九九八年起，在短短2年間竟涉嫌收藥商回扣、詐領健保費，不法金額超過一億一千萬元，檢調偵辦全案時，曾在陳及其親友相關處所，超過４千３百萬現金，以及27條重達1公斤的黃金金條，並於13日公開標售，結果造成轟動。

據了解，這批黃金被查扣時的市價僅為1900萬元，歷經這幾年的漲幅，市價飆漲到約4509萬，15年共漲了約2.3倍。