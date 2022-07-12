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嘉明湖手作步道工作假期Let's Go！　邀您上山避暑

▲嘉明湖手作步道志工與修繕後步道合影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲嘉明湖手作步道志工與修繕後步道合影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022年嘉明湖手作步道工作假期，訂於111年8月26至30日，台東林管處除了邀請熱愛手作步道的夥伴，同時也號召過去曾參與過的志工「回娘家」，透過參與活動，將手作步道的經驗傳承給每一期的志工們，歡迎有興趣的民眾、夥伴踴躍手刀報名。

嘉明湖手作步道工作假期是台東林管處與台灣千里步道協會合作，招募來自各地的志工，用最簡單的工具，以就地取材的方式、不破壞生態，並融合步道環境的特性，來進行步道修復工作。手作步道維護配合「1人1公斤，為嘉明湖國家步道永續而揹」活動，運用熱心山友協助揹至步道沿線的土石，作為步道修復的材料。為期5天4夜的工作假期，將針對嘉明湖步道沖蝕溝、積水、崩塌處及坡度過陡等問題進行改善；活動最後1天亦特別安排前往關山鎮電光部落，透過阿美族部落體驗活動，來一趟部落文化深度之旅。

台東林管處表示，這項活動已持續舉辦7年了，透過志工、步道工班及協作夥伴的合作，在步道上已逐漸累積多處既融合自然又富有愛心的修築痕跡，透過集結眾人之力，持續進行的嘉明湖手作步道接力工作，是嘉明湖步道上最動人的風景。能夠在登山的過程中實踐兼顧保育與維護土地的價值，是嘉明湖步道追求的永續精神。

5天4夜的活動計有18個名額，費用每人新台幣6,000元，報名期間自7月12日下午5時起至7月25日下午5時止，錄取名單將經篩選後於「嘉明湖國家步道」官網公告。歡迎年滿18歲對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，一起加入嘉明湖國家步道手作步道接力走的行列。

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