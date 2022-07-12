台東市兒少家庭福利館動土　預計114年完工





▲台東市兒少家庭福利館今動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為深化台東縣家庭福利服務及品質，建構友善育兒及福利社區化空間，台東縣政府投入約8,700多萬元經費，選址鄰近台東市更生北路76號，新建台東市兒少家庭福利館，並於12日舉行動土典禮，預計114年完工。

縣長饒慶鈴提到，縣府近年以｢開放、整合、創新｣的施政理念持續推動婦幼福利，今年縣府將再興建3處公設托嬰中心，完工後可再增加收托約100人、並推動24小時兒科專門急診醫師制度、提供免費到宅育兒指導及育兒生日禮、運用雲端智慧科技建置「線上親子館」、興建及整建縣內13座兒童公園等。

為了進一步提升家庭福利服務及品質，縣府爭取經費新建兒少家庭福利館，規劃包含公辦民營托嬰中心、早期療育兒童發展中心、托育資源中心等，提供專業完整的福利資源，期盼有效降低危機家庭的發生。

縣府社會處說明，為整合兒少相關資源，選在更生北路台東地區農會斜對面，興建4層樓的兒少家庭福利館，基地面積為995.43平方公尺。第1層樓為社會福利服務中心(含小型會議室、實物銀行、家庭會談室、民眾洽公區等)，採公設公營；2樓為托嬰中心空間(含活動區、行政管理區、睡眠區、療育諮商室等)，可收托約30名，3樓為托育資源中心及兒童發展中心(含兒童發展療育中心、通報轉介暨個案管理中心、0-2歲活動區、3-6歲活動區、家庭會談室等)，採公設民營，委託托育或社福團體進駐，提供各項專業服務；4樓包含社區廚房結合多功能教室、多媒體教室、階梯型會議、團體教室等，未來也可開放在地居民、團體、機關或學校借用，資源共享。