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Taitung Organic台東我給你嗑！　「很慢的」台東味產地直送新竹

▲很慢的台東味產地直送新竹 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲很慢的台東味產地直送新竹 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓大新竹地區消費者能近距離感受台東最誠摯的人情味跟優質農產品，台東縣政府將於7月16、17日一連2天，自上午11點到晚上7點，於新竹Big City遠東巨城購物中心1樓戶外廣場盛大辦理「2022台東有機農產展售推廣活動」，並特別以「Taitung Organic 台東 我給你嗑!」為主題，精選30家優質業者，組成台東有機隊，希望將台東尚青的農特產品直送新竹，活動期間還有好禮相送、集點福袋抽抽樂，歡迎新竹地區鄉親踴躍前往品嘗購買「很慢」的台東農特產。

農業處長許家豪指出，為讓民眾感受「很慢」的台東食農風情，特別於會場設置網美拍照牆，只要依照指定步驟完成任務，即可獲得紀念杯套！此外，現場還推出「好嗑袋回家」限量福袋活動，只要至服務台領取集點卡，於展售會期間至台東有機攤位消費滿100元 即可獲得1點，累積5點即可參加好嗑袋回家「福袋抽抽樂」乙次，每袋都有滿滿的台東好物，千萬不要錯過。

另近年吹起養生風，如何提升免疫力及培養運動習慣已蔚為風潮，結合「吃有機x養好肌」主題風格，特地安排3場次的「健康來一嗑」有氧運動帶動跳，由專業老師教導大家如何健康瘦身還能養出好肌肉，結合台東安全且美味有機食材，讓現場消費者都能吃得安心，動得開心。

同時配合「台東有機嗑起來線上料理大賽」的活動，邀請台東知名養生餐館七里坡主廚示範「料理食嗑」，運用現場優質有機農產品入菜，做出美味的有機饗宴。

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