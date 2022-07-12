台東+506　新增1身障、1養護機構群聚案

▲台東12日新增506確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣12日新增506位確診者，468名民眾戶籍或居住地分在台東、38名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案36050人、居隔者1201人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/11下午16點為止，住院收治人數為56人、加強版集中檢疫所為35人、居家照護現管人數有2156人。

台東縣衛生局表示，今日1養護機構監測期滿結案，另新增1身障、1養護機構群聚案件；統計縣內仍有6養護、5監所、2身障機構群聚事件監控中，今日共新增31例確診個案。養護機構部分，新增11人確診(4住民、7員工)；監所部分新增新增17人(4員工、13住民)；身障機構新增3員工確診。

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衛生局呼籲，民眾使用家用快篩檢測為陽性者，請依以下步驟完成判讀(請以視訊判讀為優先): 1.下載「健康益友APP」預約視訊判讀2.撥打本縣快篩陽性判讀合約院所電話預約視訊診療3.無法使用視訊診療可由”非”確診、居家隔離、居家檢疫身分親友，攜帶陽性快篩試劑及健保卡至合約院所判讀4.如果無法使用上述任一方式者，可攜帶陽性快篩試劑及健保卡至醫院急診進行判讀，如經合約醫師判讀為確診者則該醫療院所會24小時內完成通報。



如快篩陽性者禁止搭乘大眾運輸工具，如無法於住家執行居家照護者請勿自行訂一般旅宿，以免受罰。如居住於台東縣確診個案家中有與非確診者共處一室(浴廁可共用請每次用完後確實清消)，可電洽衛生局(平日:331174;假日及夜間:0975288155)由專人評估是否符合入住縣內加強型防疫旅館。