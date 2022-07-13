不滿國民黨提名澎湖縣長「未公開民調」　副議長陳雙全宣布退黨

▲澎湖縣副議長陳雙全。（資料照／ETtoday資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨13日中常會預計提名澎湖縣長賴峰偉，有意爭取參選的澎湖縣議會副議長陳雙全12日深夜透過臉書宣布退出國民黨，並指出國民黨在不公開民調的情況下逕自提名，不只讓鄉親無法接受，更讓人懷疑是否有利益交換情事。為了自清，他縱然深愛國民黨，也必須退出。

陳雙全說，這段日子以來，他被民進黨抹紅、抹黑，打得遍體鱗傷，但從不在意，一則是因為他相信自己的作為上不愧於天、俯不愧於澎湖，所有鄉親都看在眼裡；二來是相信自己會被攻擊，是因為民進黨認為他的民調具有一戰之力，才會出負面選戰的下策，所以一直以來「他自狠來他自惡，我自一口真氣足矣」，自己總是一笑置之。

陳雙全表示，他一路以來為黨不遺餘力，只希望國民黨用公平、公正、公開的民調，告訴澎湖鄉親國民黨是一個開大門、走大路的政黨，只要民調選出來的人，即便不是自己，他也願意出錢、出力，全力力挺到底。

陳雙全強調，他提名一事的立場始終如一，「如果雙全變了，澎湖鄉親不會讓我連任6屆縣議員，但國民黨對『公平』的承諾卻變了！」。

陳雙全指出，國民黨在不公布民調數據情況下逕自提名，不只讓鄉親無法接受，更會讓人認為是否有利益交換的情事。為了自清，他縱然深愛國民黨，也必須退出，不願讓支持者陷入兩難。

陳雙全提及，他曾擔任國民黨中常委、中評委，一生為黨盡心盡力。在擔任澎湖縣副議長期間，更對國民黨團全力以赴，細數年頭，已為國民黨出錢出力、盡心盡力將近半生，足矣。剩下的時間與精力，他選擇把餘生的所有力量，都奉獻給澎湖鄉親。

陳雙全表示，澎湖的幸福應由澎湖人決定，澎湖是他這輩子最深愛的土地，也不曾離開，將永遠留在這裡。「只要澎湖鄉親需要，我依然一直都在」。