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政務官自由業？　蔡壁如砲轟陳時中幹話連篇：比韓國瑜還會

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開「有始無終陳時中：防疫要的是專業不是政治」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蔡壁如舉行「有始無終陳時中，防疫要的是專業不是政治」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（13日）下午將正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，陳日前以「政務官體系是自由業」回應外界對於「落跑」的質疑，不過，台灣民眾黨立委蔡壁如今天舉行記者會砲轟，這種說法不負責任，陳比高雄市前市長韓國瑜還會講幹話，自由業應該是完成結案後才結束工作，而不是工作一丟，就撒手不管。

面對外界質疑「落跑部長」，陳時中日前表示，政務官體系是自由業，基本上沒有任期，是根據長官需要及他的能力做最恰如其分安排，「隨時可以來，隨時可以走，任務到了就接下來，任務完成就離開」。

對此，蔡壁如今天上午在黨團記者會質疑，疫情還沒舒緩，每日還有超過2、3萬人確診，但陳時中就先落跑了，今年4月陳時中在立法院備詢時親口承諾，在疫情紓緩之前不會想選舉，未料現在宣布投入台北市長選戰，還說政務官是「自由業」。她批評，自由業應該是完成結案後才結束工作，而不是工作一丟就撒手不管。

蔡壁如還說，「防疫一團亂，市政難指望」，衛福部應該以專業為優先而不是政治掛帥，然而過去不管是口罩、疫苗政策，都造成第一線人員雞飛狗跳，導致多少無法挽回的遺憾，顯示陳時中的統籌能力讓人質疑；陳時中不扛職責、只扛黨責，為了扛民進黨給他的責任，丟下對國民健康的責任，呼籲他在卸任前必須交出防疫政策的檢討報告，供市民檢驗。

蔡壁如強調，沒有人會反對陳時中要轉換跑道去選舉，因為選舉是每個人都有的權利，但是陳時中說自己是「自由業」，隨時可以去留，這是不負責任的說法，比韓國瑜還會講幹話，台北市民無法接受。她說，陳時中宣布參選後每天「幹話連篇」，之後每天看他出包就好了

另對於衛福部昨天出版防疫紀錄專書「戰疫堡壘」，蔡壁如酸說，昨天致電詢問是否能索取這本書，到現在已讀不回，「到底堡壘裡頭放了什麼樣的武器？」

黨團總召邱臣遠也說，政務官有其責任政治，紓困振興特別預算編了8千多億，卻是要疫苗沒疫苗、只等到大撒幣政策。他批評，陳時中在各種防疫出包後，只留下「我負責任」的政治豪語，卻開始跑選舉行程，是空口說白話。

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開「有始無終陳時中：防疫要的是專業不是政治」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開「有始無終陳時中：防疫要的是專業不是政治」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開「有始無終陳時中：防疫要的是專業」。（圖／記者屠惠剛攝）

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