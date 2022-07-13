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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱自由業隨時可走　她一張圖酸「果然是政治劈腿男」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，他11日受訪時表示自己從事的職務沒有任期，進到政務官體系裡面是自由業，「隨時可以來，隨時可以走」。話一說出口隨即引來各界批評，國民黨台北市議員游淑慧在臉書PO出一張陳時中上節目的截圖，怒嗆「果然是政治劈腿男」。

國民黨台北市議員游淑慧嗆陳時中是「政治劈腿男」。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧台北市議員）

▲游淑慧嗆陳時中是「政治劈腿男」。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧台北市議員）

對於被外界質疑是「落跑部長」一事，陳時中11日下午受訪時，表示自己從事的職務沒有任期，進到政務官體系裡面是自由業，「隨時可以來，隨時可以走」。沒想到這段話遭到各界抨擊，他隨後出面解釋說法被誤解了，「我其實是說明我從事的職務是没有任期的，在當務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官需要任命的，基本上是沒有任期的。」

▲▼衛福部長陳時中陪同行政院長視察中央興辦文山景美社會住宅預定地 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中被徵召參選台北市長，掀起各界正反意見熱議。（資料照／記者李毓康攝）

不過，國民黨台北市議員游淑慧12日於臉書貼出一張陳時中在電視節目《鄭知道了》的截圖，當時主持人詢問「部長會參與選舉嗎」，陳回應「我不太喜歡這種『吃碗裡看碗外』的事情」。

游淑慧批評，陳時中沒說出口的話是「他通常是吃碗內搶碗外」，宣布參選台北市長後竟又稱自己是自由業、隨時可以走，「果然是政治劈腿男，看到更好的時候，要分手就說『每個人都有追求幸福的權利』，但是這個男人忘了『沒有任期，還有責任』。」

游淑慧認為，部分民進黨議員覺得外界批評陳時中的防疫政策和落跑行為，是因為陳沒有別的弱點，這完全是錯誤的認知，「應該是說，陳時中也沒有別的成績可以被檢驗。突然說對台北有想法，過去40年都在幹嘛？」

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