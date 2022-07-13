陳時中稱自由業隨時可走　她一張圖酸「果然是政治劈腿男」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，他11日受訪時表示自己從事的職務沒有任期，進到政務官體系裡面是自由業，「隨時可以來，隨時可以走」。話一說出口隨即引來各界批評，國民黨台北市議員游淑慧在臉書PO出一張陳時中上節目的截圖，怒嗆「果然是政治劈腿男」。

▲游淑慧嗆陳時中是「政治劈腿男」。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧台北市議員）

對於被外界質疑是「落跑部長」一事，陳時中11日下午受訪時，表示自己從事的職務沒有任期，進到政務官體系裡面是自由業，「隨時可以來，隨時可以走」。沒想到這段話遭到各界抨擊，他隨後出面解釋說法被誤解了，「我其實是說明我從事的職務是没有任期的，在當務官前是自由業（牙醫），當了政務官是長官需要任命的，基本上是沒有任期的。」

▲陳時中被徵召參選台北市長，掀起各界正反意見熱議。（資料照／記者李毓康攝）

不過，國民黨台北市議員游淑慧12日於臉書貼出一張陳時中在電視節目《鄭知道了》的截圖，當時主持人詢問「部長會參與選舉嗎」，陳回應「我不太喜歡這種『吃碗裡看碗外』的事情」。

游淑慧批評，陳時中沒說出口的話是「他通常是吃碗內搶碗外」，宣布參選台北市長後竟又稱自己是自由業、隨時可以走，「果然是政治劈腿男，看到更好的時候，要分手就說『每個人都有追求幸福的權利』，但是這個男人忘了『沒有任期，還有責任』。」

游淑慧認為，部分民進黨議員覺得外界批評陳時中的防疫政策和落跑行為，是因為陳沒有別的弱點，這完全是錯誤的認知，「應該是說，陳時中也沒有別的成績可以被檢驗。突然說對台北有想法，過去40年都在幹嘛？」