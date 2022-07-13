接班陳時中！下屆衛福部長更難　醫拋2問題：有解了嗎？

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部長陳時中今天（13日）將由民進黨中執會正式提名參選台北市長，外傳接班熱門人選是衛福部政務次長薛瑞元。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，他覺得下一任衛福部長要面對的才比較困難，包括醫護人員出國禁令有解了嗎？法定傳染病最終要不要降級？

姜冠宇日前在臉書分享自己確診的消息，他12日發文說，一早採完PCR恢復上班了，現在大概病人都不認識他了吧，醫療人員確診後，依規定7天後復工，自主管理期間要戴N95口罩上班、不聚餐。

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▲▼陳時中12日出席活動。（圖／記者黃克翔攝）



姜冠宇指出，以現在來說，民眾都是快篩確診，所以社區要搶先偵測BA.4/BA.5盛行率，醫院醫療人員的檢體就較為重要，因為可以有PCR，不然等有住院病人才PCR、才定序，真的太慢了。

姜冠宇指出，另外，他覺得大家都把焦點放在北市選舉，他倒是覺得下一任為衛福部長面對的才是比較困難，第一，醫護人員出國禁令有解了嗎？如果要解預定何時？ 有什麼條件？第二，法定傳染病最終要不要降級？因BA.5也是不容小覷，但要不要降感覺也很雞肋，如果措施不夠便民，下次疫情會不會影響到選舉投票日？這都不知道呢。

姜冠宇也分享之前快篩陽性後去進行PCR，當下Ct值是「17」，「無症狀當下的病毒濃度也可以是高的」。

陳時中今將由民進黨中執會正式提名參選台北市長，薛瑞元12日被問到是否將接任衛福部長時表示，還沒有接到相關訊息。

▼薛瑞元被視為衛福部長熱門人選。（圖／記者屠惠剛攝）

