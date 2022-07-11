「走進1神店」就想上大號：跟早餐店奶茶一樣猛！　萬人爆共鳴

▲走進寶雅就會肚子痛。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

都市傳說再+1！有些人在察覺好幾天沒「嗯嗯」的時候，就會想順暢一下，而某些「偏方」屢試不爽，一名網友表示，每次走進寶雅肚子就會起反應，就像是喝了早餐店的奶茶一樣，「特別想上廁所」，貼文一出，引起許多網友共鳴，「寶雅，各大賣廠，書局，都是上廁所的好地方！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，每次走進寶雅，肚子就會莫名感到不舒服，特別想要上大號，威力如同早餐店的奶茶，且屢試不爽，「然後就莫名其妙買了一堆東西」。

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貼文一出，網友爆共鳴，「原來不是只有我很奇怪」、「屢試不爽，便秘的時候特別愛去寶雅」、「不知道為什麼，每次進去，肚子都很容易爆痛」、「感謝寶雅賜我拉屎的力量」、「所以我家附近寶雅的廁所有2間，真的很迷人」、「逛幾步就開始很有感覺」、「我也不知道，反正便祕來這間保證不用吃藥會好」、「寶雅有廁所後，真的方便許多」。

許多網友指出，不只寶雅，逛各大賣場都會出現一樣的狀況，「我也會，全聯也是，寶雅、家樂福都會，且是很急很急那種，很困擾」、「全聯、寶雅、小北都會幫助便意」、「處理便秘，首推小北及各式小百貨，去逛逛效果奇佳」。

底下也有網友解答，「因為寶雅或一些賣場的冷氣都開很大，當你從外面很熱的地方進去，皮膚溫度突然變化太大，人體會自發加速腸胃蠕動來適應突然的變化，所以一些腸胃比較不好的會想上廁所」。

▼不少人也有同樣的狀況。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

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