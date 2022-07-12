強拉母女進門性侵得逞　公安逮人刑拘...雨衣男身份曝光

記者魏有德／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一支影片，有一名身穿雨衣的男子先是躲在樓梯間，隨後強拉一對母女進門，過程中，女童被嚇到不停尖叫，引起社會關注。影片出現後，由於不確定發生地，被指名的地區公安隨即展開調查。經查，事發地為山東，雨衣男是女子的前夫，他將母女控制後，趁女孩熟睡之際還性侵前妻後逃逸，目前已被警方逮捕刑拘。

▲雨衣男進門後一度光著上身出門關閉總電源。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，12日中午，山東萊陽警方發布警情通報稱，視頻（影片）中男女雙方此前系夫妻關係，男子強行闖入其家中騷擾女子的生活。待孩子熟睡後，戰某某（雨衣男）強行與姜某某發生性關係，並於事發後潛逃。

▲一名女子帶著女童回家時，遭到一名雨衣男強行施暴將兩人拉進屋內。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

網傳監視器畫面顯示，一名女子6日傍晚女兒回家時，女子背著書包、提著東西在前面開門，女孩則跟在後面爬樓梯，就在女子開門的時候，一名身著紅色雨衣的男子衝下樓梯，將女子抱入屋內。小女孩感到害怕，想要關門上房門，但雨衣男則快速衝出門把小女孩拖入屋內。隨後，男子重重把門關上。

雨衣男將女子和女童拖入屋內後，女子和男子爭吵不已，隨後便傳出孩子的尖叫及哭聲。事發20分鐘後，男子一度赤裸著上半身走出房門，疑似是關閉屋外的電閘，而後男子再度走進屋內。

萊陽公安接獲女子報案後確認，雨衣男是女子的戰姓前夫，戰姓前夫趁女子回家之際，闖入屋內控制其與孩子的行動，欲尋求恢復夫妻關係。當晚，戰姓前夫還趁著孩子熟睡之際，強行與女子發生性關係，全案現已交由當地警方，依非法入侵住宅和強姦罪調查。