唐吉訶德驚爆3女遭性騷！刺身經理「丟飯碗」　討資遣費被打臉

▲台灣「唐吉訶德」日系連鎖零售店外觀。（資料照／記者袁茵攝）

記者黃哲民／台北報導

吳姓男子去年任職日系跨國連鎖零售店「唐吉訶德」北市某分店時，被申訴涉性騷擾店內3位女店員，包括強迫互加LINE好友、要求約會並追問是否單身等隱私，吳男不願被降職減薪，離職後反告僱主索討資遣費、年終獎金共8萬餘元，業者抗辯吳男是主動請辭，並提出始終保密的訪談錄音證明吳男說「對啊，自行離職」，台北地院查明屬實，判吳男全部敗訴，可上訴。

吳男於2020年9月中受僱「唐吉訶德」，在北市某分店擔任壽司海鮮刺身部門經理，月薪4萬餘元，去年（2021年）8月，業者接獲內部申訴指出，有3位女員工遭吳男執意追問是否單身、喜歡的男性類型、住所等個人隱私，且不管女方已婉拒，吳男仍強邀吃飯喝酒，造成女方因畏懼吳男而影響工作表現。

業者成立調查委員會調查發現，吳男在2020年12月就曾被其中1位受害人投訴，吳男被店長警告後、承諾不會再犯，去年2021年3月卻又出現類似的騷擾行為。經營「唐吉訶德」的台灣泛亞零售管理顧問公司回報日本總公司，去年9月認定吳男行為構成性騷擾，決議將吳男降調為部門主任、因降職而一併減薪為4萬元。

吳男被業者訪談時，承認「曾經有詢問過同事是否單身，要求互相交換LINE帳號；有兩起曾經詢問過申訴人是否單身。要到LINE帳號後，或邀約出去吃飯喝酒等...。」業者派主管私下1對1當面朗讀懲處他的警告函內容，吳男不願接受，同月（9月）30日離職。

但吳男隨即提告指控前東家曲解他和女員工的互動是性騷擾，又沒依公司規定程序進行調查，卻片面對他降職減薪，他依照《勞動基準法》終止勞動契約、不是自願離職，要求業者應支付資遣費、預告工資、年終獎金共8萬9411元，並開立「非自願離職證明書」給他。

業者反駁吳男指出，吳男在調查過程中，明確表達願意接受任何處分，主管再三告知可循公司内部管道尋求救濟，吳男從未對調查結果表示任何異議或提起申復，況且公司處理此事，從收到申訴起就採取保密及不公開方式處理，也沒公布調查與懲處結果，完全沒傷害吳男名譽。

業者更提出主管私下對吳男朗讀懲處內容的蒐證錄音，佐證吳男當場表明要自請離職，主管跟他確認「是您自行離職嗎」、「您確定？」吳男表示「對啊，自行離職」、「對對對」，主管表示「我就為您準備自請離職單，好不好？」吳男仍肯定答稱「OK，可以」等語。

業者強調，吳男不應反悔求償資遣費等費用與要求非自願離職證明。法官查明吳男確實被申訴涉嫌性騷擾，業者調查程序與決議內容都沒違反《勞基法》規定，吳男並沒申復公司對他的懲處，因此判吳男全部敗訴，可上訴。