廈門寶太快篩試劑捐贈台港　6月份380萬份「及時雨」降金門及台東

▲廈門寶太公司與兩岸及香港受贈方舉行感恩座談會。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

台灣Omicron疫情出現後，快篩試劑一度出現供貨緊張的狀態，位於廈門的寶太生技公司在台商協會及國、新兩黨的牽線下，如及時雨般的向金門及台東捐贈380萬劑快篩試劑，讓當地民眾在疫情下能做好準備。此外，寶太公司也曾向香港捐出332萬人份快篩試劑，還將向福建香港商會及香港大公文匯傳媒集團捐贈6萬份快篩試劑。

▲廈門市台協會長吳家瑩（圖左）及寶太生物科技公司總經理黃建國（圖右）。（圖／主辦方提供）

廈門市台協會昨（11）日在海峽論壇舉辦之際，匯集兩岸及香港受捐代表一同舉行座談會。廈門市台協會長吳家瑩在會上指出，寶太生物向台港澳地區捐贈了大批新型冠狀病毒抗原檢測試劑，有效幫助台港澳地區民眾抗擊疫情，為疫情防控工作貢獻了「寶太力量」，展現深厚的兩岸同胞之情，「希望借此機會，對在疫情中獻出愛心的所有同胞表達最誠摯的謝意。」

台東縣副議長林琮瀚指出，台東縣低收入家庭的比重較高，快篩每劑180元新台幣，「一家人如果感染了，每天的快篩支出對一個家庭來說經濟負擔是很重的，而且常常不知道該到哪裡買，寶太的捐贈就像是及時雨，我們會把寶太捐贈的試劑送到台東縣每一位需要的人手中。」

新黨主席吳成典則認為，廈門寶太對於台灣釋放出這麼大的愛心，這份感情不是可以用金錢衡量的，這種高貴情操值得兩岸同胞共同珍惜。

據瞭解，廈門寶太公司於2022年6月時，定製380萬人份新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒送往台灣，當時，立委陳玉珍在台北及金門兩地同步免費發放給有需要的民眾。此外，寶太公司也在香港疫情最嚴重的3月份，捐出200萬人份的新冠抗原測試盒。

廈門寶太生物科技公司總經理黃建國強調，能為台灣、香港抗疫盡綿薄之力，體會到有一種光榮而神聖的使命感，「希望通過這樣的公益活動，表達我們一份反饋社會的愛心，帶動更多有社會責任的企業和愛心人士加入反饋社會的活動中來。」

寶太生物自疫情爆發以來，迅速研發出相關檢測試劑，先後通過美國、英國、俄羅斯、巴西等國家認證，目前已累計出口新冠抗原檢測試劑超過10億人份。