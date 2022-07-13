　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國搭機「2座位」最安全　醫：慘了！大家會不會都換位子

不該在飛機上做的事,對空姐沒禮貌,屢勸不聽,引起空服員的注意,肢體碰觸行為,空姐,機艙安全指示,（圖／記者林世文攝）

▲許多人因疫情關係，都許久沒出國。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒引用國外研究表示，搭飛機「空中傳播率」比地面上低太多，大家凖備要出國了？恭喜，這個日期到了！他也分享搭飛機最安全的座位，是「最後一排」以及「靠窗位子」，「慘了，會不會大家都去換飛機座位了？」

黃軒12日在臉書說，其實出國前，你要確認有兩件事，自己有沒有做好？包括戴好戴滿口罩和完整疫苗接種，如果以上兩件事沒做好，你可能會是高風險族群，容易傷害了自己健康，也可能出國帶回病毒給家中的老弱成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飛機座位該坐哪較安全？黃軒指出，先講你在機艙內隨機走動，可否影響感染的機率？美國的飛行健康研究小組觀察了為時約3.5到5小時、共10個美國跨大陸航班，研究乘客在飛機上走動的行為。

黃軒表示，這不只是要了解乘客在機艙內如何移動？也要看這樣的移動方式，是否影響他們和其他人接觸的次數與時間長短，希望了解會有多少次在機上走動，可以和傳染的近距離接觸？

▼醫師說，搭飛機坐最後一排較安全。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼機艙，飛機客艙，飛機內，飛機座椅，3-3座椅，。（圖／記者蔡玟君攝）

黃軒提到，研究人員發現，假設你坐在靠機艙內走道或中間的位子，「而我經過你身邊去洗手間，我們就會有近距離（小於1公尺）接觸，也就是說，我們的距離會在1公尺以內。」

黃軒說，「所以如果我被感染了，我在機艙內走動隨機摸到任何公開式的物品（尤其是廁所），而你再觸摸，沒有落實執行自己在飛機上的勤洗手（在上機、機內、下機後皆洗手），你再去摸摸鼻子，我就可能有機會傳給你。」

黃軒寫道，這篇研究在2018年所顯示的，在這些中長程航班中，大部分旅客都會在某個時候離開座位，通常是為了用洗手間或拿上方的行李。

大家有多愛離開機艙內座位？黃軒表示，這個研究數據很好記，都是「38」！

A、38%的乘客離開座位一次
B、38%的乘客、整趟航程中都坐在座位上
C、那剩下的24%的乘客，就是會離開座位不只一次

黃軒指出，這些情況會影響機艙內哪裡才是安全座位，根據美國伊利諾大學（University of Illinois）研究，機艙內的安全座位是最後一排，飛機最後幾排的病毒微粒傳播較少，因為大部分不喜歡坐在最後面的位子，再加上你已經是最後一排了，後面沒有人對你咳嗽！只是下飛機都得等很久啦！

▼研究發現，靠窗乘客發生近距離接觸的機會，比其他座位的旅客少。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼機艙，飛機客艙，飛機內，飛機座椅，3-3座椅，靠窗座位，走道座位，飛機座椅扶手。（圖／記者蔡玟君攝）

黃軒說，但最後一排座位沒有那麼多啦！其實不只是最後一排座位較安全，美國另一篇研究分析，除了最後一排，最安全的座位又會在哪：

A、靠窗乘客只有約43%會到處走動
B、而靠走道的乘客則有80%會起來走動

以發生近距離接觸的機會次數而言：

A、靠窗者：12次近距離接觸
B、中間者：58次近距離接觸
C、走道者：64次近距離接觸

黃軒表示，可以發現，靠窗乘客發生近距離接觸的機會比其他座位的旅客少，但靠近走道者和中間者，大家都是相似近60次的近距離接觸！靠窗戶的座位，減少你在機艙內走動、也減少你和機組人員「近距離」接觸，你回想想看看，空姐通常對靠近窗戶的你，都會有「一小段的距離感」不是嗎？

黃軒指出，研究人員發現，不管你座位坐在哪裡，只要你在機艙內全程戴口罩，可以降低30%的傳播率！當全機客滿，所有機艙內的環境條件一樣，萬一有陽性個案持續咳嗽，全程完全沒戴口罩有16.6倍風險會被傳播，而全程戴口罩的旅客僅剩下12.1倍的傳播風險。

黃軒提醒，但永遠記得「全程戴口罩」、「完整的疫苗接種」完畢，這些都是必定遵從的措施！慘了，會不會大家都去換飛機座位了，搶不到「最後一排」、「靠窗位子」了？

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼黃軒分享「飛機座位安全圖」。（圖／黃軒授權提供）

（圖／黃軒授權提供）

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
週刊爆黃嘉千「脖有紅色抓痕」報警！　翻臉夏克立內幕曝
黃嘉千離婚分產內幕！3國豪買5房產　變賣狂賺2000萬
SOGO案立委集體涉貪　再爆11人遭波及
《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！　翁滋蔓復出「現身體
曹佑寧前女友悲吐6年情變內幕！　認跟「大陸女星」有關
長庚醫偷吃護理師！她竟墮胎血崩要「接客還債」　綠帽夫怒告
國安基金護盤「4次都挑這10檔股票」　買4次賺4次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟男友借千元應急被嗆「借錢就是破壞感情」　她大哭：我錯了？

花1499元點A5和牛燒肉吃到飽　「離譜牛五花」肉盤讓客傻眼

今年最大滿月今晚登場「最佳賞味時間曝光」

外國妹驚台灣雞排尺寸：比我臉大！　點名1炸物「為何有人吃」

信義誠品熄燈倒數　董事長「18字總結」曝新藍圖：從低谷起飛

出國搭機「2座位」最安全　醫：慘了！大家會不會都換位子

接班陳時中！下屆衛福部長更難　醫拋2問題：有解了嗎？

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟　3.5萬人集氣加油

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

跟男友借千元應急被嗆「借錢就是破壞感情」　她大哭：我錯了？

花1499元點A5和牛燒肉吃到飽　「離譜牛五花」肉盤讓客傻眼

今年最大滿月今晚登場「最佳賞味時間曝光」

外國妹驚台灣雞排尺寸：比我臉大！　點名1炸物「為何有人吃」

信義誠品熄燈倒數　董事長「18字總結」曝新藍圖：從低谷起飛

出國搭機「2座位」最安全　醫：慘了！大家會不會都換位子

接班陳時中！下屆衛福部長更難　醫拋2問題：有解了嗎？

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟　3.5萬人集氣加油

民傑資科推2款口袋快充、攻手機週邊市場！創辦人陳良信：年營收拚3億

一表看國安基金7次護盤史！　這一年砸1200多億救市

週刊爆黃嘉千「脖有紅色抓痕」報警！揭翻臉夏克立內幕　密友都知情

巨生醫攜中化、瑋琪三方合資！砸近6千萬成立「吸入劑型公司」

跟男友借千元應急被嗆「借錢就是破壞感情」　她大哭：我錯了？

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！　她目睹被綠崩潰

花1499元點A5和牛燒肉吃到飽　「離譜牛五花」肉盤讓客傻眼

郭彥均「這麼多孩子走了」認被勸出來選！妙回2句話：繼續講對的事

動員今衝國民黨抗議「下半旗」　新黨：再見，朱立倫！

陳菊：台灣從威權統治走向自由民主　「如同經歷法國大革命」

女童疑走散暴衝過馬路　撞車「翻圈倒地」超驚嚇

生活熱門新聞

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

看電視婆婆被罵　人妻放大絕反擊

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

臉狂長水泡…看診羞吐「同學得性病」

徵信社正妹搭訕員勾引小王　自己也淪陷

更多熱門

相關新聞

下屆衛福部長更難！　醫拋2問題：有解了嗎？

下屆衛福部長更難！　醫拋2問題：有解了嗎？

衛福部長陳時中今天（13日）將由民進黨中執會正式提名參選台北市長，外傳接班熱門人選是衛福部政務次長薛瑞元。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，他覺得下一任衛福部長要面對的才比較困難，包括醫護人員出國禁令有解了嗎？法定傳染病最終要不要降級？

桃園7/18起　「防疫關懷包快易通」僅上午領取

桃園7/18起　「防疫關懷包快易通」僅上午領取

日本腦炎流行進入高峰期　東勢鄉傳出雲林首例

日本腦炎流行進入高峰期　東勢鄉傳出雲林首例

高雄飯店限時3天快閃　早鳥每人最低只要740元

高雄飯店限時3天快閃　早鳥每人最低只要740元

幼兒莫德納最快7/21開打　4歲以下BNT「到貨日未定」

幼兒莫德納最快7/21開打　4歲以下BNT「到貨日未定」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫黃軒

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

和尪吵架！她怒戰2前男友：又不是第一次了

陸網看《咒》嚇爛「以為真被下咒」氣炸

國道「囂張姐」騎機車狂飆　狠甩4輛紅斑馬

小蘭嶼「火燒島」目擊者傻眼！消防局回應了

林俊傑突官宣喜訊！上萬網友一看暴動了

醫急勸「這1類人」不渴別喝水！恐致命原因曝光

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面