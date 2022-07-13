出國搭機「2座位」最安全　醫：慘了！大家會不會都換位子

▲許多人因疫情關係，都許久沒出國。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒引用國外研究表示，搭飛機「空中傳播率」比地面上低太多，大家凖備要出國了？恭喜，這個日期到了！他也分享搭飛機最安全的座位，是「最後一排」以及「靠窗位子」，「慘了，會不會大家都去換飛機座位了？」

黃軒12日在臉書說，其實出國前，你要確認有兩件事，自己有沒有做好？包括戴好戴滿口罩和完整疫苗接種，如果以上兩件事沒做好，你可能會是高風險族群，容易傷害了自己健康，也可能出國帶回病毒給家中的老弱成員。

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飛機座位該坐哪較安全？黃軒指出，先講你在機艙內隨機走動，可否影響感染的機率？美國的飛行健康研究小組觀察了為時約3.5到5小時、共10個美國跨大陸航班，研究乘客在飛機上走動的行為。

黃軒表示，這不只是要了解乘客在機艙內如何移動？也要看這樣的移動方式，是否影響他們和其他人接觸的次數與時間長短，希望了解會有多少次在機上走動，可以和傳染的近距離接觸？

▼醫師說，搭飛機坐最後一排較安全。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



黃軒提到，研究人員發現，假設你坐在靠機艙內走道或中間的位子，「而我經過你身邊去洗手間，我們就會有近距離（小於1公尺）接觸，也就是說，我們的距離會在1公尺以內。」

黃軒說，「所以如果我被感染了，我在機艙內走動隨機摸到任何公開式的物品（尤其是廁所），而你再觸摸，沒有落實執行自己在飛機上的勤洗手（在上機、機內、下機後皆洗手），你再去摸摸鼻子，我就可能有機會傳給你。」

黃軒寫道，這篇研究在2018年所顯示的，在這些中長程航班中，大部分旅客都會在某個時候離開座位，通常是為了用洗手間或拿上方的行李。

大家有多愛離開機艙內座位？黃軒表示，這個研究數據很好記，都是「38」！

A、38%的乘客離開座位一次

B、38%的乘客、整趟航程中都坐在座位上

C、那剩下的24%的乘客，就是會離開座位不只一次

黃軒指出，這些情況會影響機艙內哪裡才是安全座位，根據美國伊利諾大學（University of Illinois）研究，機艙內的安全座位是最後一排，飛機最後幾排的病毒微粒傳播較少，因為大部分不喜歡坐在最後面的位子，再加上你已經是最後一排了，後面沒有人對你咳嗽！只是下飛機都得等很久啦！

▼研究發現，靠窗乘客發生近距離接觸的機會，比其他座位的旅客少。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



黃軒說，但最後一排座位沒有那麼多啦！其實不只是最後一排座位較安全，美國另一篇研究分析，除了最後一排，最安全的座位又會在哪：

A、靠窗乘客只有約43%會到處走動

B、而靠走道的乘客則有80%會起來走動

以發生近距離接觸的機會次數而言：

A、靠窗者：12次近距離接觸

B、中間者：58次近距離接觸

C、走道者：64次近距離接觸

黃軒表示，可以發現，靠窗乘客發生近距離接觸的機會比其他座位的旅客少，但靠近走道者和中間者，大家都是相似近60次的近距離接觸！靠窗戶的座位，減少你在機艙內走動、也減少你和機組人員「近距離」接觸，你回想想看看，空姐通常對靠近窗戶的你，都會有「一小段的距離感」不是嗎？

黃軒指出，研究人員發現，不管你座位坐在哪裡，只要你在機艙內全程戴口罩，可以降低30%的傳播率！當全機客滿，所有機艙內的環境條件一樣，萬一有陽性個案持續咳嗽，全程完全沒戴口罩有16.6倍風險會被傳播，而全程戴口罩的旅客僅剩下12.1倍的傳播風險。

黃軒提醒，但永遠記得「全程戴口罩」、「完整的疫苗接種」完畢，這些都是必定遵從的措施！慘了，會不會大家都去換飛機座位了，搶不到「最後一排」、「靠窗位子」了？

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼黃軒分享「飛機座位安全圖」。（圖／黃軒授權提供）

