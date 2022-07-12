安倍遇刺將震盪警界　「從警27年最大悔恨」奈良縣警本部長恐下台

▲ 鬼塚9日在記者會上承認維安有疏漏。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日於奈良市街頭演說中遇刺，奈良縣警察本部長鬼塚友章9日鞠躬道歉，首度坦承警方有疏失，這起事件更成為他從警27年來最大悔恨。日媒指出，鬼塚因這起事件被替換是在所難免，警視總監及警察廳長官換人也幾成定局。

安倍8日在奈良市遭41歲嫌犯山上徹也從背後連開2槍，引發維安過於鬆散的質疑聲浪。日媒《Daily新潮》報導，鬼塚9日召開記者會，全程神情嚴肅、雙眼充血，坦言親手批准安倍奈良行程的維安計畫書，當時未發現需要修改之處，8日上午案發後接獲通報，了解到事情的嚴重性，這也成為他27年多來警察生涯最大的悔恨，深感責任重大。

日本警察廳相關人士分析，聽到鬼塚在記者會上提及「27年多來的警察生涯」後便有預感，這起事件相關調查某種程度上告一段落後，奈良縣警察本部長恐怕會換人。

此外，安倍此次行程的維安人員包括一名警視廳警備部警護課派出的特警（SP），因此現任警視總監大石吉彥恐怕也會下台。該名人士透露，此前就有大石會在今秋離任的傳聞，安倍遇刺後，看來下台已成定局。而警察廳長官中村格也傳出將被替換。

報導分析，儘管警視總監及警察廳長官表面上並非引咎辭職，但安倍遇害無疑將影響警界高層人事變動。

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